Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 1.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Arnold
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

01. októbra 2026

Zomrela Biljana Plavšičová, bývalá prezidentka Republiky srbskej odsúdená za vojnové zločiny


Tagy: Prezidentka Úmrtie

Plavšičová priznala vedúcu úlohu pri prenasledovaní Chorvátov a bosnianskych Moslimov počas vojny v 90. rokoch. Bývalá prezidentka Republiky srbskej Biljana Plavšičová, ...



Zdieľať
biljana_plavsic_14546 676x970 1.10.2026 (SITA.sk) - Plavšičová priznala vedúcu úlohu pri prenasledovaní Chorvátov a bosnianskych Moslimov počas vojny v 90. rokoch.


Bývalá prezidentka Republiky srbskej Biljana Plavšičová, odsúdená za vojnové zločiny počas konfliktu v Bosne a Hercegovine v 90. rokoch, zomrela vo štvrtok v Belehrade vo veku 96 rokov. Informovala o tom verejnoprávna televízia bosnianskych Srbov RTRS.


Plavšičová sa v roku 2001 dobrovoľne vydala Medzinárodnému trestnému tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) po tom, ako sa dozvedela o tajnej obžalobe.

V roku 2003 dostala 11 rokov väzenia po priznaní vedúcej úlohy v kampani prenasledovania Chorvátov a bosnianskych Moslimov.

Po odpykaní dvoch tretín trestu vo Švédsku ju v roku 2009 predčasne prepustili. Vrátila sa do Belehradu a z verejného života sa stiahla.

„Jej smrť je ďalšou pripomienkou obdobia boja, obetí a veľkých výziev na ceste k vytvoreniu Republiky srbskej,“ uviedol bývalý prezident bosnianskych Srbov Milorad Dodik.

Plavšičová, prezývaná pre nekompromisný spôsob vládnutia „železná lady“, patrila počas vojny k blízkym spojencom Radovana Karadžiča a otvorene podporovala prenasledovanie nesrbského obyvateľstva. Takéto čistky kedysi obhajovala ako „prirodzený jav“.

Po Daytonskej mierovej dohode však zmenila politický kurz, začala spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom a obrátila sa proti Karadžičovi, ktorému neskôr uložili doživotný trest.

Plavšičová bola prezidentkou Republiky srbskej v rokoch 1996 až 1998. Pochovajú ju v Banji Luke.


Zdroj: SITA.sk - Zomrela Biljana Plavšičová, bývalá prezidentka Republiky srbskej odsúdená za vojnové zločiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezidentka Úmrtie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko mení pravidlá pre majetok, dedenie aj nájmy. Schválili nový Občiansky zákonník a prešli aj dva návrhy KDH – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Prieskum ukázal výraznejší odstup Republiky od Smeru a SNS by na vstup do parlamentu potrebovala len dve desatiny percenta

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 