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01. októbra 2026
Zomrela Biljana Plavšičová, bývalá prezidentka Republiky srbskej odsúdená za vojnové zločiny
Tagy: Prezidentka Úmrtie
Plavšičová priznala vedúcu úlohu pri prenasledovaní Chorvátov a bosnianskych Moslimov počas vojny v 90. rokoch. Bývalá prezidentka Republiky srbskej Biljana Plavšičová, ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Plavšičová priznala vedúcu úlohu pri prenasledovaní Chorvátov a bosnianskych Moslimov počas vojny v 90. rokoch.
Plavšičová sa v roku 2001 dobrovoľne vydala Medzinárodnému trestnému tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) po tom, ako sa dozvedela o tajnej obžalobe.
V roku 2003 dostala 11 rokov väzenia po priznaní vedúcej úlohy v kampani prenasledovania Chorvátov a bosnianskych Moslimov.
Po odpykaní dvoch tretín trestu vo Švédsku ju v roku 2009 predčasne prepustili. Vrátila sa do Belehradu a z verejného života sa stiahla.
„Jej smrť je ďalšou pripomienkou obdobia boja, obetí a veľkých výziev na ceste k vytvoreniu Republiky srbskej,“ uviedol bývalý prezident bosnianskych Srbov Milorad Dodik.
Plavšičová, prezývaná pre nekompromisný spôsob vládnutia „železná lady“, patrila počas vojny k blízkym spojencom Radovana Karadžiča a otvorene podporovala prenasledovanie nesrbského obyvateľstva. Takéto čistky kedysi obhajovala ako „prirodzený jav“.
Po Daytonskej mierovej dohode však zmenila politický kurz, začala spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom a obrátila sa proti Karadžičovi, ktorému neskôr uložili doživotný trest.
Plavšičová bola prezidentkou Republiky srbskej v rokoch 1996 až 1998. Pochovajú ju v Banji Luke.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela Biljana Plavšičová, bývalá prezidentka Republiky srbskej odsúdená za vojnové zločiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalá prezidentka Republiky srbskej Biljana Plavšičová, odsúdená za vojnové zločiny počas konfliktu v Bosne a Hercegovine v 90. rokoch, zomrela vo štvrtok v Belehrade vo veku 96 rokov. Informovala o tom verejnoprávna televízia bosnianskych Srbov RTRS.
Plavšičová sa v roku 2001 dobrovoľne vydala Medzinárodnému trestnému tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) po tom, ako sa dozvedela o tajnej obžalobe.
V roku 2003 dostala 11 rokov väzenia po priznaní vedúcej úlohy v kampani prenasledovania Chorvátov a bosnianskych Moslimov.
Po odpykaní dvoch tretín trestu vo Švédsku ju v roku 2009 predčasne prepustili. Vrátila sa do Belehradu a z verejného života sa stiahla.
„Jej smrť je ďalšou pripomienkou obdobia boja, obetí a veľkých výziev na ceste k vytvoreniu Republiky srbskej,“ uviedol bývalý prezident bosnianskych Srbov Milorad Dodik.
Plavšičová, prezývaná pre nekompromisný spôsob vládnutia „železná lady“, patrila počas vojny k blízkym spojencom Radovana Karadžiča a otvorene podporovala prenasledovanie nesrbského obyvateľstva. Takéto čistky kedysi obhajovala ako „prirodzený jav“.
Po Daytonskej mierovej dohode však zmenila politický kurz, začala spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom a obrátila sa proti Karadžičovi, ktorému neskôr uložili doživotný trest.
Plavšičová bola prezidentkou Republiky srbskej v rokoch 1996 až 1998. Pochovajú ju v Banji Luke.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela Biljana Plavšičová, bývalá prezidentka Republiky srbskej odsúdená za vojnové zločiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Prezidentka Úmrtie
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