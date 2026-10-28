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28. októbra 2026
Raši vyzdvihol odkaz Štúra aj vznik Československa, výročie si uctil aj Fico – VIDEO
Tagy: Kancelária NR SR Martinská deklarácia Predseda Národnej rady SR (NR SR) Premiér Slovenskej republiky Slovenský národ Vznik Československa (1918)
28. októbra si pripomíname 211. výročie narodenia Ľudovíta Štúra i 108. výročie vzniku Československej republiky. Dňa 28. októbra si pripomíname narodenie
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28.10.2026 (SITA.sk) - 28. októbra si pripomíname 211. výročie narodenia Ľudovíta Štúra i 108. výročie vzniku Československej republiky.
Dňa 28. októbra si pripomíname narodenie Ľudovíta Štúra i vznik Československa, podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) oba tieto míľniky spája myšlienka úsilia slovenského národa o zachovanie vlastnej identity, slobodu a právo rozhodovať o svojej budúcnosti.
Ako pripomenuli z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, 28. októbra si pripomíname 211. výročie narodenia Ľudovíta Štúra i 108. výročie vzniku Československej republiky.
„Ľudovít Štúr a vznik Československa bezpochyby patria k najdôležitejším kapitolám našich moderných dejín. Štúr sa zaslúžil o to, aby Slováci mali svoj spisovný jazyk, a aby si uvedomovali, že sú národom s vlastnou históriou, kultúrou a právami. Vznik Československa o viac ako sto rokov neskôr nám zase priniesol nové možnosti, ako tieto práva uplatňovať a ďalej rozvíjať. Bez práce a odhodlania generácie štúrovcov by bola cesta Slovákov k vlastnej štátnosti nepochybne oveľa zložitejšia," uviedol Raši.
Štúr sa do slovenských dejín zapísal najmä ako vedúca osobnosť národného obrodenia a jeden z hlavných tvorcov spisovnej slovenčiny, no okrem toho bol aj politikom, novinárom a poslancom uhorského snemu a otvorene bojoval za práva slovenského národa.
„Dnes považujeme za samozrejmé, že hovoríme po slovensky, naše deti sa učia v slovenskom jazyku a slovenčina je úradným jazykom nášho štátu. Za tým všetkým je však obrovský kus práce ľudí, ktorí sa pred takmer dvoma storočiami rozhodli postaviť za náš národ. Štúr dobre vedel, že jazyk nie je iba prostriedkom dorozumievania. Je hlasom toho, čo nás spája a čo nám pomáha uchovať si vlastnú identitu," povedal Raši.
Aj 28. október 1918, bol významným medzníkom slovenských dejín, po rozpade Rakúsko-Uhorska totiž vznikla samostatná Československá republika, ku ktorej sa Slováci prihlásili o dva dni neskôr prijatím Martinskej deklarácie.
„Ak Štúrova generácia položila základy nášho národného povedomia, generácia Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigua Masaryka pomohla vytvoriť podmienky na jeho ďalší rozvoj. Vznik Československa otvoril Slovákom nové možnosti v oblasti vzdelávania, kultúry, ale aj politického života," poukázal predseda parlamentu, je tiež toho názoru, že vznik spoločného štátu podľa prispel aj k rozvoju slovenského parlamentarizmu.
„Ako predseda Národnej rady si uvedomujem aj to, aký význam mal rok 1918 pre slovenský parlamentarizmus. Slováci získali zastúpenie v parlamente nového štátu a možnosť podieľať sa na tvorbe zákonov a rozhodovaní o verejných záležitostiach. Bola to skúsenosť, ktorá mala zásadný význam pre náš ďalší politický vývoj. Dnes máme vlastný parlament a vlastný štát. O to viac by sme si mali vážiť cestu, ktorou sme k nim dospeli," dodal Raši.
Podľa predsedu NR SR obe historické výročia pripomínajú, že za slobodou, národnými právami i vlastnou štátnosťou je úsilie viacerých generácií, a o to dôležitejšie je poznať históriu a nezabúdať na hodnoty zanechané predošlými generáciami.
„História nás učí, že nič z toho, čo dnes považujeme za samozrejmé, nebolo bežné pre generácie pred nami. Možnosť hovoriť vlastným jazykom, rozvíjať našu kultúru, slobodne sa vzdelávať či rozhodovať o budúcnosti svojej krajiny bola výsledkom dlhého úsilia a obetí mnohých osobností. Preto by sme mali aj dnes hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. Úcta k vlastným dejinám a národnej identite sa musí spájať so vzájomným rešpektom, zodpovednosťou a schopnosťou spolupracovať,“ zdôraznil Raši. Na záver pripomenul, že historické posolstvo oboch udalostí zostáva živé aj dnes, hoci od nich uplynuli dlhé roky.
„Dvadsiaty ôsmy október nám pripomína, že budúcnosť národa sa rodí z odvahy, vzdelanosti, vytrvalosti a schopnosti niesť zodpovednosť za spoločné dobro. Ľudovít Štúr nám pomohol dať vlastný hlas a vznik Československa vytvoril priestor, aby tento hlas mohol naplno zaznieť aj v politickom a verejnom živote. Dnes je na nás všetkých, aby sme odkaz oboch týchto významných udalostí napĺňali svojou prácou pre Slovensko a jeho budúce generácie,“ uzavrel.
Vznik Československa si pripomenul aj premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý si 108. výročie uctil v Prahe na Vitkove a v Bratislave. Spoločná história je podľa neho dôvodom na hrdosť.
„Pred 108 rokmi vznikla samostatná Československá republika. My sa na Slovensku cítime byť súčasťou tejto neuveriteľnej udalosti, ku ktorej došlo po skončení prvej svetovej vojny. Rovnako sa cítime byť súčasťou udalostí, ktoré sa diali 27. októbra 1968, kedy bol prijatý ústavný zákon o federácii. A sme nepochybne hrdí aj na to, že spoločne s našimi bratmi v Českej republike sme dokázali 1. januára 1993 pokojne, a ako príklad celému svetu, rozdeliť Československo na dva samostatné suverénne štáty, ktoré dnes veľmi úzko spolupracujú,“ uviedol predseda vlády. Fico zároveň verí, že vzťahy medzi Českom a Slovenskom zostanú aj naďalej dobré.
Zdroj: SITA.sk - Raši vyzdvihol odkaz Štúra aj vznik Československa, výročie si uctil aj Fico – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dňa 28. októbra si pripomíname narodenie Ľudovíta Štúra i vznik Československa, podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) oba tieto míľniky spája myšlienka úsilia slovenského národa o zachovanie vlastnej identity, slobodu a právo rozhodovať o svojej budúcnosti.
Ako pripomenuli z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, 28. októbra si pripomíname 211. výročie narodenia Ľudovíta Štúra i 108. výročie vzniku Československej republiky.
Jazyk ako hlas národa
„Ľudovít Štúr a vznik Československa bezpochyby patria k najdôležitejším kapitolám našich moderných dejín. Štúr sa zaslúžil o to, aby Slováci mali svoj spisovný jazyk, a aby si uvedomovali, že sú národom s vlastnou históriou, kultúrou a právami. Vznik Československa o viac ako sto rokov neskôr nám zase priniesol nové možnosti, ako tieto práva uplatňovať a ďalej rozvíjať. Bez práce a odhodlania generácie štúrovcov by bola cesta Slovákov k vlastnej štátnosti nepochybne oveľa zložitejšia," uviedol Raši.
Štúr sa do slovenských dejín zapísal najmä ako vedúca osobnosť národného obrodenia a jeden z hlavných tvorcov spisovnej slovenčiny, no okrem toho bol aj politikom, novinárom a poslancom uhorského snemu a otvorene bojoval za práva slovenského národa.
„Dnes považujeme za samozrejmé, že hovoríme po slovensky, naše deti sa učia v slovenskom jazyku a slovenčina je úradným jazykom nášho štátu. Za tým všetkým je však obrovský kus práce ľudí, ktorí sa pred takmer dvoma storočiami rozhodli postaviť za náš národ. Štúr dobre vedel, že jazyk nie je iba prostriedkom dorozumievania. Je hlasom toho, čo nás spája a čo nám pomáha uchovať si vlastnú identitu," povedal Raši.
Vznik Československa v roku 1918
Aj 28. október 1918, bol významným medzníkom slovenských dejín, po rozpade Rakúsko-Uhorska totiž vznikla samostatná Československá republika, ku ktorej sa Slováci prihlásili o dva dni neskôr prijatím Martinskej deklarácie.
„Ak Štúrova generácia položila základy nášho národného povedomia, generácia Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigua Masaryka pomohla vytvoriť podmienky na jeho ďalší rozvoj. Vznik Československa otvoril Slovákom nové možnosti v oblasti vzdelávania, kultúry, ale aj politického života," poukázal predseda parlamentu, je tiež toho názoru, že vznik spoločného štátu podľa prispel aj k rozvoju slovenského parlamentarizmu.
„Ako predseda Národnej rady si uvedomujem aj to, aký význam mal rok 1918 pre slovenský parlamentarizmus. Slováci získali zastúpenie v parlamente nového štátu a možnosť podieľať sa na tvorbe zákonov a rozhodovaní o verejných záležitostiach. Bola to skúsenosť, ktorá mala zásadný význam pre náš ďalší politický vývoj. Dnes máme vlastný parlament a vlastný štát. O to viac by sme si mali vážiť cestu, ktorou sme k nim dospeli," dodal Raši.
Úcta k dejinám a identite
Podľa predsedu NR SR obe historické výročia pripomínajú, že za slobodou, národnými právami i vlastnou štátnosťou je úsilie viacerých generácií, a o to dôležitejšie je poznať históriu a nezabúdať na hodnoty zanechané predošlými generáciami.
„História nás učí, že nič z toho, čo dnes považujeme za samozrejmé, nebolo bežné pre generácie pred nami. Možnosť hovoriť vlastným jazykom, rozvíjať našu kultúru, slobodne sa vzdelávať či rozhodovať o budúcnosti svojej krajiny bola výsledkom dlhého úsilia a obetí mnohých osobností. Preto by sme mali aj dnes hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. Úcta k vlastným dejinám a národnej identite sa musí spájať so vzájomným rešpektom, zodpovednosťou a schopnosťou spolupracovať,“ zdôraznil Raši. Na záver pripomenul, že historické posolstvo oboch udalostí zostáva živé aj dnes, hoci od nich uplynuli dlhé roky.
„Dvadsiaty ôsmy október nám pripomína, že budúcnosť národa sa rodí z odvahy, vzdelanosti, vytrvalosti a schopnosti niesť zodpovednosť za spoločné dobro. Ľudovít Štúr nám pomohol dať vlastný hlas a vznik Československa vytvoril priestor, aby tento hlas mohol naplno zaznieť aj v politickom a verejnom živote. Dnes je na nás všetkých, aby sme odkaz oboch týchto významných udalostí napĺňali svojou prácou pre Slovensko a jeho budúce generácie,“ uzavrel.
Výročie si uctil aj Fico
Vznik Československa si pripomenul aj premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý si 108. výročie uctil v Prahe na Vitkove a v Bratislave. Spoločná história je podľa neho dôvodom na hrdosť.
„Pred 108 rokmi vznikla samostatná Československá republika. My sa na Slovensku cítime byť súčasťou tejto neuveriteľnej udalosti, ku ktorej došlo po skončení prvej svetovej vojny. Rovnako sa cítime byť súčasťou udalostí, ktoré sa diali 27. októbra 1968, kedy bol prijatý ústavný zákon o federácii. A sme nepochybne hrdí aj na to, že spoločne s našimi bratmi v Českej republike sme dokázali 1. januára 1993 pokojne, a ako príklad celému svetu, rozdeliť Československo na dva samostatné suverénne štáty, ktoré dnes veľmi úzko spolupracujú,“ uviedol predseda vlády. Fico zároveň verí, že vzťahy medzi Českom a Slovenskom zostanú aj naďalej dobré.
Zdroj: SITA.sk - Raši vyzdvihol odkaz Štúra aj vznik Československa, výročie si uctil aj Fico – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kancelária NR SR Martinská deklarácia Predseda Národnej rady SR (NR SR) Premiér Slovenskej republiky Slovenský národ Vznik Československa (1918)
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