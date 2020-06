Priestory parlamentných výborov zostanú pre novinárov zatvorené, Paškovo opatrenie nezrušia

Novinári "naháňali" Faiča

Vstup len s poverenými pracovníkmi

7.6.2020 (Webnoviny.sk) - Priestory výborov budú novinárom prístupné za asistencie poverených pracovníkov NR SR podľa doposiaľ zaužívaného režimu. Kancelária NR SR takto reagovala na otázku agentúry SITA, či nesprístupní priestory parlamentu, ktoré ešte v roku 2014 pre novinárov uzavrel bývalý predseda NR SR Pavol Paška ( Smer-SD ). Ten nechal osadiť na dvere spájajúce vestibul s chodbami s výbormi a poslaneckými klubmi elektronické zámky.Šéf poradcov Roberta Fica (Smer-SD) Vladimír Faič to vtedy odôvodňoval tým, že ho novinári, ktorí mali dovtedy prístup aj do týchto priestorov bez využitia asistencie, „naháňali".Dôvodom oddelenia týchto priestorov súviselo podľa komunikačného odboru NR SR aj s ochranou objektu pred požiarom a ďalšími bezpečnostnými úpravami.„Predmetné priestory sú pracoviskami zamestnancov Kancelárie NR SR a výborov NR SR, kde sú situované ich kancelárie. Dôvodom oddelenia týchto priestorov boli nevyhnutné režimové opatrenia súvisiace s riadnou ochranou objektu pred požiarom a ďalšími bezpečnostnými úpravami vzhľadom na charakter týchto pracovísk, kde sa disponuje aj s osobnými dokumentami a údajmi," ozrejmil komunikačný odbor parlamentu.Ako ďalej priblížil, miestnosti výborov NR SR, ktoré sa v týchto priestoroch taktiež nachádzajú spolu s kanceláriami zamestnancov Kancelárie NR SR, sú pre novinárov v plnej miere prístupné.„Radi by sme v tejto súvislosti zdôraznili, že vstup verejnosti a akreditovaných zástupcov médií na verejné schôdze výborov je sústavne v zmysle ustanovení zákona o rokovacom poriadku zabezpečený a ani v roku 2014 nedošlo zo strany parlamentu nijakým spôsobom k jeho obmedzeniu. Tieto priestory sú a aj naďalej budú novinárom plne prístupné priamo za asistencie poverených pracovníkov Kancelárie NR SR podľa doposiaľ zaužívaného režimu," dodal komunikačný odbor.Sprísnený režim pohybu novinárov po parlamente zaviedla Kancelária NR SR pár mesiacov po tom, ako televízia Markíza zverejnila reportáž z parlamentu, v ktorej sa redaktor pýtal poslanca Ivana Vargu (Smer-SD), či pil alkohol, lebo ho z neho bolo cítiť. Pred novinármi sa vtedy Varga skryl na toalete.