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22. októbra 2026
Kmotrík ml. o slabých výkonoch v Lige majstrov: Je fakt náročné súperiť s klubmi, ktoré majú rozpočty 600 miliónov eur – VIDEO
Tagy: Fanúšikovia Kritika Liga majstrov Liga majstrov 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027 tabuľka umiestnenie výkony Výsledky
Najbližšie sa Slovan Bratislava predstaví na pôde LASK Linz, ktorý prekvapil Sporting na jeho trávniku 3:2. Potýčky v hľadisku, bitka ultras a jeden zranený policajt. Aj takéto nepekné sprievodné ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Najbližšie sa Slovan Bratislava predstaví na pôde LASK Linz, ktorý prekvapil Sporting na jeho trávniku 3:2.
Potýčky v hľadisku, bitka ultras a jeden zranený policajt. Aj takéto nepekné sprievodné aktivity mal zápas 3. kola hlavnej fázy Ligy majstrov AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
Domáci triumfovali 4:0 a práve posledný gól v zápase, ktorý padol v 56. minúte rozvíril vášne "belasých" fanúšikov, ktorí chceli vtrhnúť na tribúnu určenú pre domácich.
Hádzali sa rôzne predmety, policajtom sa údajne vzali obušky aj ochranné štíty. Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. vyjadril ľútosť nad týmto konaním.
"V poslednom období naši fanúšikovia vzorne podporovali klub a teší ma najmä to, že sa na naše zápasy opäť vracajú rodiny s deťmi. Incident v Ríme sme preverili. Podľa našich zistení problémy v sektore spôsobila skupina poľských fanúšikov. Uvedomujeme si, že nie všetkým okolnostiam dokážeme zabrániť, to však neznamená, že situáciu nebudeme riešiť," uviedol.
Pre celý tím z hlavného mesta Slovenska je bezpečnosť priaznivcov prvoradá, a preto kompetentní urobia všetko pre to, aby sa tento princíp dodržiaval.
Nevyhol sa ani téme výsledkov v prestížnej Lige majstrov. Slovanu patrí posledné 36. miesto s tromi prehrami a nelichotivým skóre 1:13. Najbližšie sa predstaví na pôde LASK Linz, ktorý prekvapil Sporting na jeho trávniku 3:2.
Fotogaléria k článku: Futbal: Ako Slovan Bratislava prehral s AS Rím. Ani jedna strela na bránu a v oboch polčasoch rovnaký počet gólov (fotografie)
"Budujeme nový tím, omladzujeme káder a to si vyžaduje čas. Chceme byť najlepší a opäť sa pobiť o dôstojnú reprezentáciu Slovana aj na európskej scéne. Musíme však rešpektovať (a brať do úvahy) aj realitu. Súperiť s klubmi, ktoré majú rozpočty 500 až 600 miliónov eur, je fakt náročné. Verím, že ak sa nám podarí omladiť a správne nastaviť tím, dokážeme byť dôstojným súperom aj na tejto úrovni," povedal pre web sport24.sk.
"Chápeme, že očakávania sú veľké. Verím však, že naši fanúšikovia nám zostanú verní a budú stáť pri tíme aj vtedy, keď sa nám nebude dariť podľa predstáv. Práve v tom spočíva sila veľkých klubov – nielen vo výsledkoch, ale aj v pevnom vzťahu s priaznivcami. Budeme robiť na tom, aby bola spokojnejšia Bratislava a Tehelné pole," dodal Kmotrík ml.
Zdroj: SITA.sk - Kmotrík ml. o slabých výkonoch v Lige majstrov: Je fakt náročné súperiť s klubmi, ktoré majú rozpočty 600 miliónov eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Potýčky v hľadisku, bitka ultras a jeden zranený policajt. Aj takéto nepekné sprievodné aktivity mal zápas 3. kola hlavnej fázy Ligy majstrov AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
Domáci triumfovali 4:0 a práve posledný gól v zápase, ktorý padol v 56. minúte rozvíril vášne "belasých" fanúšikov, ktorí chceli vtrhnúť na tribúnu určenú pre domácich.
Incident v Ríme preverili
Hádzali sa rôzne predmety, policajtom sa údajne vzali obušky aj ochranné štíty. Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. vyjadril ľútosť nad týmto konaním.
"V poslednom období naši fanúšikovia vzorne podporovali klub a teší ma najmä to, že sa na naše zápasy opäť vracajú rodiny s deťmi. Incident v Ríme sme preverili. Podľa našich zistení problémy v sektore spôsobila skupina poľských fanúšikov. Uvedomujeme si, že nie všetkým okolnostiam dokážeme zabrániť, to však neznamená, že situáciu nebudeme riešiť," uviedol.
Pre celý tím z hlavného mesta Slovenska je bezpečnosť priaznivcov prvoradá, a preto kompetentní urobia všetko pre to, aby sa tento princíp dodržiaval.
Musia zostať verní
Nevyhol sa ani téme výsledkov v prestížnej Lige majstrov. Slovanu patrí posledné 36. miesto s tromi prehrami a nelichotivým skóre 1:13. Najbližšie sa predstaví na pôde LASK Linz, ktorý prekvapil Sporting na jeho trávniku 3:2.
Fotogaléria k článku: Futbal: Ako Slovan Bratislava prehral s AS Rím. Ani jedna strela na bránu a v oboch polčasoch rovnaký počet gólov (fotografie)
"Budujeme nový tím, omladzujeme káder a to si vyžaduje čas. Chceme byť najlepší a opäť sa pobiť o dôstojnú reprezentáciu Slovana aj na európskej scéne. Musíme však rešpektovať (a brať do úvahy) aj realitu. Súperiť s klubmi, ktoré majú rozpočty 500 až 600 miliónov eur, je fakt náročné. Verím, že ak sa nám podarí omladiť a správne nastaviť tím, dokážeme byť dôstojným súperom aj na tejto úrovni," povedal pre web sport24.sk.
"Chápeme, že očakávania sú veľké. Verím však, že naši fanúšikovia nám zostanú verní a budú stáť pri tíme aj vtedy, keď sa nám nebude dariť podľa predstáv. Práve v tom spočíva sila veľkých klubov – nielen vo výsledkoch, ale aj v pevnom vzťahu s priaznivcami. Budeme robiť na tom, aby bola spokojnejšia Bratislava a Tehelné pole," dodal Kmotrík ml.
Zdroj: SITA.sk - Kmotrík ml. o slabých výkonoch v Lige majstrov: Je fakt náročné súperiť s klubmi, ktoré majú rozpočty 600 miliónov eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Fanúšikovia Kritika Liga majstrov Liga majstrov 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027 tabuľka umiestnenie výkony Výsledky
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