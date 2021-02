Príjmy štátu z daní a odvodov podľa prognózy analytikov neklesnú tak veľmi, ako sa očakávalo

Iba mierny pokles trhu práce

Rozmach nákupov cez internet

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Daňovo-odvodové príjmy v roku 2020 klesnú o 715 mil. eur, čo predstavuje pokles iba o 2,5 %. Vyplýva to z Daňovej prognózy Inštitútu finančnej politiky (IFP) , ktorý je analytickým útvarom Ministerstva financií SR . Výpadok príjmov je citeľne nižší, ako sa očakávalo, vďaka stabilnejšiemu trhu práce a domácej spotrebe. K stabilizácii vývoja daní prispeli podľa IFP aj vládne opatrenia.Lepší vývoj ekonomiky sa prejavil v domácej spotrebe, ktorá sa na rozdiel od susedných krajín medziročne neprepadla. Odhady, dosahujúce výpadok príjmov 2 mld. eur z apríla 2020, sa tak nenaplnili.Nižší výber daní pocíti najmä štátny rozpočet cez výpadok korporátnej dane, čo spôsobilo ochladenie domáceho a zahraničného dopytu počas uzatvorenia ekonomík.Pozitívnou správou podľa IFP je, že konečný výpadok firemnej dane sa môže ešte zmierniť, ak sa pozitívny vývoj z druhej polovice roka 2020 doma i v zahraničí pretaví aj do ziskov.Trh práce zaznamenal podľa IFP iba mierny pokles pre obmedzenia najmä v sektore služieb. Svižné oživenie obchodných partnerov a udržanie aktivity v priemysle zabránilo výraznejšiemu rastu nezamestnanosti.Lepší vývoj v ekonomike sa naplno prejavil v domácej spotrebe, ktorá sa na rozdiel od susedných krajín podľa IFP medziročne neprepadla.Výnos dane z pridanej hodnoty (DPH) sa udržal na úrovni roka 2019, čo IFP pripisuje aj rozmachu nákupov cez internet, rastu bezhotovostných platieb, či presunu spotreby zo sektorov s historicky vyššou daňovou medzerou (napr. kaviarne, pohostinstvá, reštaurácie) do maloobchodu podporeného zavedením eKasy.„Pokračujúce pandemické opatrenia tlmia ekonomickú aktivitu. S predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení a rozšírením očkovania nadviaže rast príjmov daní z trhu práce a spotreby na vyššiu ekonomickú aktivitu. Výnimkou budú príjmy z korporátnej dane, kde rast firemných ziskov sčasti zredukujú daňovo uznateľné hospodárske straty za rok 2020," uvádza sa v prognóze IFP.V najbližších rokoch očakáva IFP rast daňových príjmov každoročne o približne 1 až 1,5 mld. eur, čo zodpovedá medziročnému rastu okolo 4 %. S takýmto rastom daňových základní počíta aj aktuálna makroekonomická prognóza.V daňovej prognóze sa uvažuje so stabilnou úspešnosťou výberu daní, ekonomiku by už mohli podporiť aj investície z Plánu obnovy a odolnosti EÚ.