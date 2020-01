KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Bad Boys navždy a Richard Jewell

Bad Boys navždy

Richard Jewell

Medvedíci Boonie: Cesta do praveku

Srdcová kráľovná

Prvý zradca

Králiček Jojo

Kým Marcus (Martin Lawrence) sa pomaly chystá do policajného dôchodku, Mike (Will Smith) je presvedčený, že bude loviť zločincov do konca života. A to môže byť čo nevidieť – niekto sa ho totiž pokúša zabiť. Svojskí miamskí detektívi si tak naposledy musia zmerať sily s nepriateľmi v očakávanom pokračovaní populárnej akčnej komédie.Počas XXVI. letných olympijských hier, ktoré sa konali v roku 1996 v americkej Atlante, bezpečnostný strážnik Richard Jewell zachránil tisícky životov nálezom batoha plného bômb a následnou evakuáciou oblasti štadióna pred ich explóziou. Z prvotne oslavovaného hrdinu sa neskôr kvôli nespoľahlivým a nekompletným informáciám z médií stáva hlavným podozrivým.Vick a jeho medvedí bratia sa ocitli v praveku a nemôžu sa dostať späť. Všade okolo nich sú obrovské praveké zvieratá, ktorým beží v hlavách jediné – OBED! Počas jednej naháňačky sa naši hrdinovia rozdelia a Bruč stretáva vĺčatko menom Feifei, ktoré sa chce stať statočným bojovníkom a rozhodne sa Bruča sprevádzať cestou za bratmi. Medzitým majú Brumlo a Vick nad hlavu starostí s kmeňom domorodcov, ktorých náčelník sa do Vicka úplne zbláznil. Podarí sa našej neohrozenej partičke dostať späť domov, skôr ako bude neskoro? Dobrodružstvo, aké ešte nezažili, práve začína!Úspešná právnička Anna žije v krásnom modernom dome s dvomi dcérami a manželom lekárom Petrom. Jej perfektný život ohrozí až príchod Petrovho problematického násťročného syna z predošlého vzťahu, s ktorým Anna naviaže intímne puto. To, čo sa zdalo byť len jemným flirtom, sa rýchlo premení v znepokojivý príbeh sily, zrady a zodpovednosti s ničivými následkami.... Film prináša kontroverznú tému vzťahu staršej ženy a mladého chlapca, v hlavnej ženskej role so známou dánskou herečkou Trine Dyrholm (za film Komúna ziskala v roku 2016 na MFF Berlín cenu Strieborný medveď za najlepší ženský herecký výkon) Snímku uvedieme v predpremiére na prehliadke severskej kinematografie SCANDI 2020.Taliansko osemdesiatych rokov. Klany sicílskej mafie medzi sebou neľútostne bojujú o moc. Vláde sa situácia vymyká z rúk, až kým sa neobjaví prvý zradca. Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino) urobí to, čo bolo doposiaľ nepredstaviteľné. Poruší prísahu, popíše praktiky najväčšej mafiánskej organizácie Cosa Nostra a pomôže tak sudcovi Falconemu dostať stovky jej členov za mreže. Onedlho sa však začne schyľovať k tvrdej pomste. Strhujúci a v mnohom pravdivý príbeh človeka, ktorý navždy zmenil svet mafie, nakrútil legendárny režisér Marco Bellocchio a bol uvedený v hlavnej súťaži na festivale v Cannes.Byť v nacistickej Tretej ríši malým blondiakom znamená, že máte ideálnu štartovaciu pozíciu pre život. Jedným z prvých krokov je samozrejme členstvo v organizácii Hitlerjugend, čiže v „Hitlerovej mládeži,“ čo obnáša trošku vojenského drilu, pálenie nebezpečných kníh, vyhadzovanie vecí do vzduchu, nenávidenie židov a podobné hranie si na vojakov a na vojnu. A to v partii s kopou Hitlerovi tiež veľmi oddaných kamarátov. Zmysel a cieľ to má jednoduchý: stať sa riadnym a plnohodnotným nacistom.A tým chce byť aj desaťročný chlapec Jojo (Roman Griffin Davis), ktorému v tom pomáha jeho imaginárny priateľ, tak trochu nahlúply Adolf Hitler (Taika Waititi). Adolf Jojovi radí v rôznych životných situáciách a podporuje ho v jeho správnom náckovstve. Zlom v Jojovom živote nastane v okamžiku, keď zistí, že jeho mama (Scarlett Johansson) ukrýva v podkroví židovské dievča (Thomasin McKenzie). Od tejto chvíle musí malý Jojo čeliť svojmu vlastnému zaslepenému vzťahu k nacismu a s tým mu jeho vymyslený Hitler už môže len veľmi ťažko poradiť. Aj keď sa celkom snaží.