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17. júna 2026
Príliš veľký záujem o dresy účastníkov MS spôsobil, že sa Adidasu minulo jedno písmenko. Ktoré?
Tagy: MS vo futbale 2026
Nemecký Adidas zabezpečuje dresy pre 14 z celkovo 48 tímov na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a dosahuje významné zisky z predaja tohto tovaru. Repliky dresov nemeckých futbalistov na ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Nemecký Adidas zabezpečuje dresy pre 14 z celkovo 48 tímov na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a dosahuje významné zisky z predaja tohto tovaru.
Repliky dresov nemeckých futbalistov na tohtoročnom svetovom šampionáte boli dočasne nedostupné, keďže prestížnej značke sa v dôsledku vysokého záujmu fanúšikov na istý čas minulo písmenko "V". V stredu o tom informovali zástupcovia nemeckej spoločnosti.
Adidas je dodávateľ dresov pre nemecký tím. Priaznivci v ostatnom období vo veľkom kupovali dresy hráčov ako Kai Havertz, Deniz Undav či Aleksandar Pavlovič. A pod vplyvom toho sa minulo spomenuté písmeno.
"Došlo k dočasnému nedostatku písmena V," uviedol hovorca firmy pre agentúru AFP. Dodal, že situáciu rýchlo vyriešili a futbalové dresy, ktoré na menovke obsahujú písmenko V budú čoskoro opäť dostupné na online objednávku.
V stredu ráno pri pokuse o nákup dresu Havertza priamo cez online obchod Adidasu systém zobrazoval správu: "Ospravedlňujeme sa, momentálne nemáme na sklade nasledujúce znaky: V." O niekoľko hodín neskôr však už bolo možné dres opäť objednať za cenu 170 eur.
Adidas zabezpečuje dresy pre 14 z celkovo 48 tímov na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a dosahuje významné zisky z predaja tohto tovaru.
Nemecký národný tím však od roku 2027 končí spoluprácu s Adidasom, ktorá trvala viac ako 70 rokov a počas ktorej získal štyri tituly majstrov sveta. Nemci totiž "odchádzajú" k americkému športovému gigantovi Nike.
Zdroj: SITA.sk - Príliš veľký záujem o dresy účastníkov MS spôsobil, že sa Adidasu minulo jedno písmenko. Ktoré? © SITA Všetky práva vyhradené.
Repliky dresov nemeckých futbalistov na tohtoročnom svetovom šampionáte boli dočasne nedostupné, keďže prestížnej značke sa v dôsledku vysokého záujmu fanúšikov na istý čas minulo písmenko "V". V stredu o tom informovali zástupcovia nemeckej spoločnosti.
Adidas je dodávateľ dresov pre nemecký tím. Priaznivci v ostatnom období vo veľkom kupovali dresy hráčov ako Kai Havertz, Deniz Undav či Aleksandar Pavlovič. A pod vplyvom toho sa minulo spomenuté písmeno.
"Došlo k dočasnému nedostatku písmena V," uviedol hovorca firmy pre agentúru AFP. Dodal, že situáciu rýchlo vyriešili a futbalové dresy, ktoré na menovke obsahujú písmenko V budú čoskoro opäť dostupné na online objednávku.
V stredu ráno pri pokuse o nákup dresu Havertza priamo cez online obchod Adidasu systém zobrazoval správu: "Ospravedlňujeme sa, momentálne nemáme na sklade nasledujúce znaky: V." O niekoľko hodín neskôr však už bolo možné dres opäť objednať za cenu 170 eur.
Adidas zabezpečuje dresy pre 14 z celkovo 48 tímov na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a dosahuje významné zisky z predaja tohto tovaru.
Nemecký národný tím však od roku 2027 končí spoluprácu s Adidasom, ktorá trvala viac ako 70 rokov a počas ktorej získal štyri tituly majstrov sveta. Nemci totiž "odchádzajú" k americkému športovému gigantovi Nike.
Zdroj: SITA.sk - Príliš veľký záujem o dresy účastníkov MS spôsobil, že sa Adidasu minulo jedno písmenko. Ktoré? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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