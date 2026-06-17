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 24hod.sk    Šport

17. júna 2026

Príliš veľký záujem o dresy účastníkov MS spôsobil, že sa Adidasu minulo jedno písmenko. Ktoré?


Tagy: MS vo futbale 2026

Nemecký Adidas zabezpečuje dresy pre 14 z celkovo 48 tímov na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a dosahuje významné zisky z predaja tohto tovaru. Repliky dresov nemeckých futbalistov na ...



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germany_soccer_squad_43503 scaled 1 676x475 17.6.2026 (SITA.sk) - Nemecký Adidas zabezpečuje dresy pre 14 z celkovo 48 tímov na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a dosahuje významné zisky z predaja tohto tovaru.


Repliky dresov nemeckých futbalistov na tohtoročnom svetovom šampionáte boli dočasne nedostupné, keďže prestížnej značke sa v dôsledku vysokého záujmu fanúšikov na istý čas minulo písmenko "V". V stredu o tom informovali zástupcovia nemeckej spoločnosti.

Adidas je dodávateľ dresov pre nemecký tím. Priaznivci v ostatnom období vo veľkom kupovali dresy hráčov ako Kai Havertz, Deniz Undav či Aleksandar Pavlovič. A pod vplyvom toho sa minulo spomenuté písmeno.

"Došlo k dočasnému nedostatku písmena V," uviedol hovorca firmy pre agentúru AFP. Dodal, že situáciu rýchlo vyriešili a futbalové dresy, ktoré na menovke obsahujú písmenko V budú čoskoro opäť dostupné na online objednávku.

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V stredu ráno pri pokuse o nákup dresu Havertza priamo cez online obchod Adidasu systém zobrazoval správu: "Ospravedlňujeme sa, momentálne nemáme na sklade nasledujúce znaky: V." O niekoľko hodín neskôr však už bolo možné dres opäť objednať za cenu 170 eur.

Adidas zabezpečuje dresy pre 14 z celkovo 48 tímov na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a dosahuje významné zisky z predaja tohto tovaru.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Nemecký národný tím však od roku 2027 končí spoluprácu s Adidasom, ktorá trvala viac ako 70 rokov a počas ktorej získal štyri tituly majstrov sveta. Nemci totiž "odchádzajú" k americkému športovému gigantovi Nike.


Zdroj: SITA.sk - Príliš veľký záujem o dresy účastníkov MS spôsobil, že sa Adidasu minulo jedno písmenko. Ktoré? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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