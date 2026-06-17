|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adolf
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. júna 2026
Uzbekistan je na nohách pred debutom na MS. Deti budú v školách pozerať futbal
Až 208 vybraných škôl v celej krajine zabezpečí verejné sledovanie zápasu Uzbekov s Kolumbijčanmi. Hlavné mesto Taškent, ale aj ďalšie veľké mestá v Uzbekistane začínajú žiť futbalom ako nikdy ...
Zdieľať
17.6.2026 (SITA.sk) - Až 208 vybraných škôl v celej krajine zabezpečí verejné sledovanie zápasu Uzbekov s Kolumbijčanmi.
Hlavné mesto Taškent, ale aj ďalšie veľké mestá v Uzbekistane začínajú žiť futbalom ako nikdy predtým. Školy, úrady a námestia pripravujú veľkoplošné obrazovky tak, aby ľudia mohli voľne sledovať štvrtkový vstup svojej krajiny do majstrovstiev sveta vo futbale proti Kolumbii.
Zápas sa začne o 7.00 h ráno uzbeckého času (na Slovensku o tri hodiny menej) a o očakáva sa, že tisícky ľudí sa zhromaždia okolo obrovských obrazoviek, televízorov a smartfónov, aby sledovali futbalový zápas, aký si história ich krajiny nepamätá.
"V srdci každého Uzbeka je sledovanie futbalu otázka hrdosti a cti,“ povedal Bahrom Aminov, predstaviteľ ministerstva školstva Uzbekistanu na webe Euronews.com.
Až 208 vybraných škôl v celej krajine zabezpečí verejné sledovanie zápasu Uzbekov s Kolumbijčanmi, vítané sú nielen školopovinné deti, ale aj ich rodičia, učitelia či ďalší miestni obyvatelia. V trojmiliónovom Taškente boli vo všetkých 12 okresoch hlavného mesta zriadené fanúšikovské zóny vrátane veľkého verejného kina na štadióne Buňodkor s kapacitou až 10-tisíc divákov.
"Chceme, aby sa spoločné sledovanie futbalu stalo skutočným komunitným zážitkom pre množstvo ľudí," píše sa vo vyhlásení riaditeľov spomenutých škôl.
"Učitelia, študenti a miestni obyvatelia môžu všetci slobodne prísť a sledovať zápas na veľkých obrazovkách. Sme veľmi radi, že sa všetci zídeme s našimi priateľmi a spoločne budeme zdieľať radosť z futbalu,“ skonštatoval ministerský hovorca Aminov.
Uzbekistan je v posledných hodinách do výkopu doslova na nohách. Nielen žiaci v školách, ale aj ich rodičia v práci či starí rodičia v domovoch dôchodcov doslova odpočítavajú hodiny a minúty do začiatku zápasu. Mnohí z nich majú v rukách národné vlajky, tímové predmety, či len obrázky bieleho vlka Beka, oficiálneho maskota uzbeckého tímu.
Medzi tými, ktorí sa pripravujú na výnimočné štvrtkové ráno, je aj Malik Karimov, riaditeľ marketingu spoločnosti supermarketov Korzinka a oficiálny partner Uzbeckého futbalového zväzu. Pre Euronews povedal, že mnoho firiem plánuje spoločne sledovať zápas predtým, ako zamestnanci začnú svoj pracovný deň, resp. posunú si jeho začiatok o dve hodiny neskôr.
"Ako popredný predajca potravín sme nemohli stáť bokom. Výhoda toho, že sme oficiálny partner Uzbeckého futbalového zväzu, je to, že sa priamo podieľame na prípravách fanúšikovských zón a spolupracujeme s miestnymi komunitami. Pripravili sme aj špeciálne ceny potravín počas sledovania zápasov nášho tímu. Vyrobili sme a začali predávať oficiálne predmety, aby každé dieťa a každý človek v regiónoch mohol podporiť náš národný tím," uviedol Karimov.
"Už náš postup na majstrovstvá sveta je obrovský úspech. Nemáme tam čo stratiť, zato získať môžeme veľa. Každý gól, či získaný bod bude obrovská vzpruha pre mladú generáciu, aby sa venovala futbalu. Veríme, že v budúcnosti budeme pravidelný účastník majstrovstiev sveta," dodal Karimov.
Uzbekistanu patrí v rebríčku FIFA 50. priečka, zatiaľ čo jeho prvý súper Kolumbia je trinásta. Ďalšími súpermi futbalistov zo Strednej Ázie budú hráči Demokratickej republiky Kongo a najväčší favorit K-skupiny Portugalčania.
"Sme pripravení v pozitívnom slova zmysle zatriasť zvyčajnými predpokladmi a postaviť sa zoči-voči aj najväčším gigantom. Rozhodne nemáme čo stratiť," povedal tréner Uzbekov Fabio Cannavaro.
Taliansky majster sveta z roku 2006 sa nezabudol už vopred poďakovať fanúšikom za obrovskú dôveru a podporu. Jeden z nich pre EuroNews futbalistom odkázal:
"Zjednotili ste celú našu krajinu. Majstrovstvá budú sledovať všetci od siedmich do 70 rokov. Našimi víťazmi ste už teraz. Keď to budeme všetci veľmi chcieť, dostaneme sa zo skupiny do vyraďovacej časti."
Zdroj: SITA.sk - Uzbekistan je na nohách pred debutom na MS. Deti budú v školách pozerať futbal © SITA Všetky práva vyhradené.
Hlavné mesto Taškent, ale aj ďalšie veľké mestá v Uzbekistane začínajú žiť futbalom ako nikdy predtým. Školy, úrady a námestia pripravujú veľkoplošné obrazovky tak, aby ľudia mohli voľne sledovať štvrtkový vstup svojej krajiny do majstrovstiev sveta vo futbale proti Kolumbii.
Zápas sa začne o 7.00 h ráno uzbeckého času (na Slovensku o tri hodiny menej) a o očakáva sa, že tisícky ľudí sa zhromaždia okolo obrovských obrazoviek, televízorov a smartfónov, aby sledovali futbalový zápas, aký si história ich krajiny nepamätá.
"V srdci každého Uzbeka je sledovanie futbalu otázka hrdosti a cti,“ povedal Bahrom Aminov, predstaviteľ ministerstva školstva Uzbekistanu na webe Euronews.com.
Fanúšikovské zóny
Až 208 vybraných škôl v celej krajine zabezpečí verejné sledovanie zápasu Uzbekov s Kolumbijčanmi, vítané sú nielen školopovinné deti, ale aj ich rodičia, učitelia či ďalší miestni obyvatelia. V trojmiliónovom Taškente boli vo všetkých 12 okresoch hlavného mesta zriadené fanúšikovské zóny vrátane veľkého verejného kina na štadióne Buňodkor s kapacitou až 10-tisíc divákov.
Spoločný zážitok
"Chceme, aby sa spoločné sledovanie futbalu stalo skutočným komunitným zážitkom pre množstvo ľudí," píše sa vo vyhlásení riaditeľov spomenutých škôl.
"Učitelia, študenti a miestni obyvatelia môžu všetci slobodne prísť a sledovať zápas na veľkých obrazovkách. Sme veľmi radi, že sa všetci zídeme s našimi priateľmi a spoločne budeme zdieľať radosť z futbalu,“ skonštatoval ministerský hovorca Aminov.
Národné vlajky aj biely vlk
Uzbekistan je v posledných hodinách do výkopu doslova na nohách. Nielen žiaci v školách, ale aj ich rodičia v práci či starí rodičia v domovoch dôchodcov doslova odpočítavajú hodiny a minúty do začiatku zápasu. Mnohí z nich majú v rukách národné vlajky, tímové predmety, či len obrázky bieleho vlka Beka, oficiálneho maskota uzbeckého tímu.
Medzi tými, ktorí sa pripravujú na výnimočné štvrtkové ráno, je aj Malik Karimov, riaditeľ marketingu spoločnosti supermarketov Korzinka a oficiálny partner Uzbeckého futbalového zväzu. Pre Euronews povedal, že mnoho firiem plánuje spoločne sledovať zápas predtým, ako zamestnanci začnú svoj pracovný deň, resp. posunú si jeho začiatok o dve hodiny neskôr.
Špeciálne ceny
"Ako popredný predajca potravín sme nemohli stáť bokom. Výhoda toho, že sme oficiálny partner Uzbeckého futbalového zväzu, je to, že sa priamo podieľame na prípravách fanúšikovských zón a spolupracujeme s miestnymi komunitami. Pripravili sme aj špeciálne ceny potravín počas sledovania zápasov nášho tímu. Vyrobili sme a začali predávať oficiálne predmety, aby každé dieťa a každý človek v regiónoch mohol podporiť náš národný tím," uviedol Karimov.
Nemajú čo stratiť
"Už náš postup na majstrovstvá sveta je obrovský úspech. Nemáme tam čo stratiť, zato získať môžeme veľa. Každý gól, či získaný bod bude obrovská vzpruha pre mladú generáciu, aby sa venovala futbalu. Veríme, že v budúcnosti budeme pravidelný účastník majstrovstiev sveta," dodal Karimov.
Postavia sa gigantom
Uzbekistanu patrí v rebríčku FIFA 50. priečka, zatiaľ čo jeho prvý súper Kolumbia je trinásta. Ďalšími súpermi futbalistov zo Strednej Ázie budú hráči Demokratickej republiky Kongo a najväčší favorit K-skupiny Portugalčania.
"Sme pripravení v pozitívnom slova zmysle zatriasť zvyčajnými predpokladmi a postaviť sa zoči-voči aj najväčším gigantom. Rozhodne nemáme čo stratiť," povedal tréner Uzbekov Fabio Cannavaro.
Zjednotili krajinu
Taliansky majster sveta z roku 2006 sa nezabudol už vopred poďakovať fanúšikom za obrovskú dôveru a podporu. Jeden z nich pre EuroNews futbalistom odkázal:
"Zjednotili ste celú našu krajinu. Majstrovstvá budú sledovať všetci od siedmich do 70 rokov. Našimi víťazmi ste už teraz. Keď to budeme všetci veľmi chcieť, dostaneme sa zo skupiny do vyraďovacej časti."
Zdroj: SITA.sk - Uzbekistan je na nohách pred debutom na MS. Deti budú v školách pozerať futbal © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Príliš veľký záujem o dresy účastníkov MS spôsobil, že sa Adidasu minulo jedno písmenko. Ktoré?
Príliš veľký záujem o dresy účastníkov MS spôsobil, že sa Adidasu minulo jedno písmenko. Ktoré?
<< predchádzajúci článok
Tour de France bude bez Van Aerta. Prečo bude hviezdny Belgičan chýbať na slávnych pretekoch?
Tour de France bude bez Van Aerta. Prečo bude hviezdny Belgičan chýbať na slávnych pretekoch?