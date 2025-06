Nezamestnanosť na Slovensku je najnižšia od vzniku štátu. Na trh pritom práve vstupujú tisíce čerstvých absolventov

Kľúčové ukazovatele zostávajú stabilné

Finančné stimuly aj príspevky pre tých, čo chcú podnikať

20.6.2025 (SITA.sk) - Nezamestnanosť na Slovensku v máji 2025 opäť prepisovala historické minimá, a to aj napriek príchodu prvých absolventov škôl na pracovný trh. Počet absolventov vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie dosiahol 2 518, čo je o 1 770 viac ako v apríli.Celkový počet nezamestnaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny však medzimesačne mierne klesol o 284 osôb a dosiahol najnižšiu úroveň v ére samostatnosti Slovenska – 161 053 osôb.Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PDU) ostal v máji stabilný na úrovni 3,71 %, rovnako ako v apríli. Nezmenenú hodnotu zaznamenal aj podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PU), ktorý ostal na úrovni 4,45 %. Miera nezamestnanosti počítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie sa znížila na 5,78 %, evidovaná nezamestnanosť dosiahla 4,82 %, čo je najnižšia úroveň od roku 1997. Voľných pracovných miest bolo v máji 105 742, najviac od januára 2000."Rád by som poprial tohtoročným absolventom vysokých aj stredných škôl, aby sa im prvé kroky na pracovnom trhu podarili a našli si uplatnenie, ktoré ich bude napĺňať, v ktorom sa budú realizovať podľa svojich predstáv a prinesú hodnotu celej spoločnosti. Náš rezort myslí aj na vás, v portfóliu podporných nástrojov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú projekty na finančnú podporu mladých ľudí pri získavaní prvých pracovných skúseností, pri získavaní dodatočného vzdelania i pri rozbiehaní vlastného podnikania," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš Absolventi môžu žiadať o zaradenie na prax a finančný príspevok v rámci národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť, ktorý poskytuje podporu vo výške životného minima na tri až šesť mesiacov. Zamestnávatelia môžu získať príspevok na mzdu nového zamestnanca až na deväť mesiacov a príspevok pre mentora na tri mesiace. Podpora je dostupná aj pre absolventov, ktorí sa rozhodnú podnikať, vo forme príspevku na začatie samostatnej zárobkovej činnosti do výšky 8 084 eur. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali v máji celkovo 7 209 absolventov škôl, z toho 4 691 so stredoškolským a 2 518 s vysokoškolským vzdelaním. Najviac absolventov evidoval úrad v Košiciach, najmenej v Dolnom Kubíne a Rožňave."Vstup na pracovný trh po škole je pre mnohých ľudí ako otvorenie dverí do nového sveta. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny im dokážu pomôcť nielen finančne, ale aj ľudsky. Naši odborníci sú pripravení poradiť mladým ľuďom, pomôcť im zorientovať sa, definovať svoje silné stránky ale aj identifikovať nedostatky, ktoré im bránia uplatniť sa podľa ich predstáv. V neposlednej rade je tu aj internetový portál sluzbyzamestnanosti.sk s viac ako 100-tisíc pracovnými ponukami a možnosťou založenia profilu, vďaka ktorému sa môžu o uchádzačovi jednoducho dozvedieť aj zamestnávatelia," uzavrel generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny