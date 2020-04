Primátor Malaciek Juraj Říha podáva trestné oznámenie na poslanca NR SR Petra Cmoreja

Športový komplex za milióny

Úver schválený aj načerpaný

Verejnosť sa dožaduje haly

Hokejová aj multifunkčná hala

4.4.2020 - Primátor Malaciek Juraj Říha podáva trestné oznámenie na poslanca Národnej rady SR Petra Cmoreja (SaS). "Ten vo svojom verejnom blogu uverejnenom v celoštátnych médiách spochybňuje spôsob a okolnosti, za akých v januári tohto roka vláda SR schválila účelovú dotáciu 1,5 milióna eur na výstavbu novej športovej arény v Malackách. Zároveň uvádza, že požiada vládu o zrušenie dotácie," uvádza v piatkovej tlačovej správe hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová.Cmorej na svojom blogu tvrdí, že Malacky získali štátnu dotáciu na výstavbu športovej arény pochybným spôsobom, pričom podľa neho mesto nevlastní pozemok a nemá ani chýbajúce financie na výstavbu športovej arény.„Sú to klamstvá a nepravdivé tvrdenia proti mestu a mojej osobe. Považujem za hanebné, že vysoký predstaviteľ politickej strany si neoverí skutočnosti a nekontaktuje nás, ale hrubým spôsobom zaútočí proti najväčšiemu projektu s celookresným významom,“ uviedol primátor Říha.Peter Cmorej v blogu trvdí, že k projektu výstavby športového komplexu v Malackách za 6 miliónov eur nebola vláde ani mestským poslancom predložená štúdia vykonateľnosti ani cost benefit analýza."Analýzu nákladov a výnosov poslanci Mestského zastupiteľstva Malacky prerokovali v rámci predloženého materiálu," tvrdí Říha. Podľa primátora ju pripravil konateľ mestskej spoločnosti Šport aréna Malacky (MS ŠAM) Dušan Rusňák.K vlastníctvu pozemku, na ktorom má športový komplex vyrásť, primátor uviedol, že mesto zabezpečilo a financovalo kúpu pozemku prostredníctvom MS ŠAM, ktorá je aj vlastníkom pozemku pre novú arénu s rozlohou 9 300 metrov štvorcových."Samotný projekt je už v územnom konaní. Takto to mesto Malacky deklarovalo v materiáli, ktorý bol predložený členom vlády SR na prerokovanie," doplnil Říha.Primátor Malaciek nesúhlasí ani s Cmorejovým tvrdením, že mesto nemá chýbajúcu sumu 4,5 milióna eur na výstavbu projektu."Mesto má už úver nielen schválený, ale aj načerpaný, ako to deklarovalo v žiadosti a uviedlo v materiáli pre členov vlády SR," uviedol Říha.K tvrdeniu, že spomínaný projekt bol minulým zastupiteľstvom Malaciek odmietnutý ako drahý a nepotrebný, primátor uvádza, že v tomto prípade išlo o projekt súkromného investora, a teda ide o dva rozdielne projekty."Súčasné mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo pre vlastnú investíciu v podobe veľkej hokejovej haly spojenej s multifunkčnou športovou halou prevádzkovanou vo vlastnej réžii," vysvetlil primátor.K tvrdeniu Cmoreja, že mesto už jednu multifunkčnú halu má a táto je pre Malacky postačujúca, primátor uviedol, že športová verejnosť sa novej haly dožaduje už roky."Druhá športová hala s parametrami pre najvyššie súťaže (nielen v hádzanej) je viac ako potrebná minimálne 10 rokov," uvádza prezident hádzanárskeho oddielu TJ Strojár Malacky Dušan Frýbert.Primátor Malaciek Juraj Říha podáva na poslanca NR SR Petra Cmoreja pre verejne prezentované obvinenia a skutkové tvrdenia trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR.„Poslanec zrejme nikdy nebol v Malackách. Musel by totiž vedieť, že v celom okrese Malacky nie je žiadna hokejová hala a ide o dlhodobé prianie verejnosti. Od pána Cmoreja a vedenia politickej strany Sloboda a Solidarita budem preto žiadať ospravedlnenie mestu Malacky, jeho obyvateľom a členom športových klubov v meste,“ uzavrel Říha.Mesto Malacky sa so žiadosťou o finančnú podporu na výstavbu športovej arény obrátilo na Úrad vlády SR v októbri minulého roka, po tom, čo zámer odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo. Vláda o pridelení dotácie vo výške 1,5 milióna rozhodla začiatkom tohto roka.V športovo tréningovom komplexe má byť okrem hokejovej haly aj multifunkčná športová hala pre kolektívne športy, silovo-kondičnú prípravu, ubytovacie kapacity pre športovcov a technické zázemie.Odhadovaná cena projektu je 5,5 milióna eur a financovanie je naplánované ako kombinácia štátnej dotácie, mestských financií a investičného úveru."Ak mi bude trestné oznámenie doručené, tak si ho s veľkým záujmom prečítam. Mám za to, že informácie uvedené v blogu sú pravdivé a k obrane pána Řihu sa vyjadrím zrejme v pondelok. Bol by som však nerád, keby sa zabudlo na podstatu. Blog je o netransparentných dotáciách udelených rozhodnutím vlády, priamo z rozpočtu verejnej správy, bez predchádzajúceho upovedomenia verejnosti a bez zverejnenia výzvy, akým spôsobom sa je možné o takúto dotáciu uchádzať. Takéto konanie je tou najhoršou praxou nakladania s verejnými zdrojmi, aká existuje," uviedol pre agentúru SITA poslanec NR SR Peter Cmorej."Richard Sulik (predseda SaS, pozn. SITA) predloží predsedovi vlády na najbližšom zasadnutí informáciu o rozhodnutí vlády Petra Pellegriniho niekoľko dní pred voľbami rozdať 3,4 milióna eur priamo z rozpočtu spriazneným starostom. Richard Sulík nechá na zvážení predsedu vlády Igora Matoviča, či navrhne rozhodnutie zrušiť, alebo ponechať v platnosti," uzavrel Cmorej.