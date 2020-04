Koronavírus: Na Slovensku otestovali rekordný počet ľudí a nakazených pribudlo 21. Matovič podpísal zmluvu na ventilátory (online)

13:10 Počet obetí vo svete sa prehupol cez 60-tisíc. Najviac prípadov je v USA (227 533), ale druhé je už Španielsko (124 736) a tretie Taliansko (119 827).

13:05 Ochorenie Covid-19 ovplyvní aj rozpočty ministerstiev. „Nemáme predbežné limity z ministerstva financií, každopádne už vopred pripravujeme konkrétne opatrenia v prípade zlého vývoja štátneho rozpočtu,“ uviedol šéf rezortu obrany Jaroslav Naď.

12:25 Počas pandémie koronavírusu sa aj Zem chveje menej. Vďaka poklesu seizmického hluku môžu seizmológovia zaznamenávať menšie zemetrasenia a ďalšie seizmické udalosti, ktoré by inak niektoré stanice nezaregistrovali.

12:10 Do testovania na Slovensku sú zapojené aj súkromné laboratóriá, doteraz vyšetrili celkovo 1545 vzoriek. 11:50 Aktuálne je na Slovensku s ochorením Covid -19 hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 72 bol koronavírus potvrdený, v 93 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Z ochorenia sa už podarilo vyliečiť 8 ľudí.

Softvér tiež dokáže lokalizovať skupinky zhromaždených ľudí a rozpozná tváre aj keď majú osoby rúška. Úrady doteraz zaregistrovali stovky ľudí, ktorí porušili karanténu. Polícia napríkald zaklopala na dvere mužovi zhruba pol hodinu po tom, ako bol vyniesť smeti, pričom má zákaz opustiť byť, keďže mal pozitívny test na COVID-19. „Myslím si, že v tejto situácii je to v poriadku, no dúfam, že keď sa toto skončí, svet bude taký, aký bol predtým. Potom už nebudeme potrebovať takúto kontrolu, takúto absolútnu kontrolu,“ dodal muž.

Systém skenuje tváre ľudí v reálnom čase a v prípade podozrenia, že niekto poruší povinnú domácu karanténu a objaví sa na verejnosti, pošle správu polícii. Jeden z tvorcov systému prezradil, že kamery sa nachádzajú pri vstupe do takmer každej budovy. „Jedna z veľkých výhod nášho systému je, že pracuje v reálnom čase a dokáže vyslať okamžité upozornenie. Ak sa rozprávame o ochrane počas epidémie, je veľmi dôležité konať v reálnom čase,“ vyjadril sa.

11:32 Moskva využíva na boj proti koronavírusu aj kamery so systémom na rozpoznávanie tvárí. V uliciach mesta sú desaťtisíce takýchto kamier. Tamojšia spravodajkyňa BBC Sarah Rainsford uviedla, že mesto je takmer úplne uzavreté, ľudia však môžu chodiť do práce alebo supermarketov.

10:55 Priemerná cena pľúcneho ventilátora je 25-tisíc eur bez DPH a v júli by ich mali mať nemocnice viac ako 1000. Minister zdravotníctva Marek Krajčí avizoval, že v krátkom čas podpíšu aj ďalšiu zmluvu na ich dodanie.

9:55 Nemocnice dostanú pľúcne ventilátory, premiér Igor Matovič podpíše v Chirane Medical v Starej Turej kľúčovú zmluvu.

9:47 Z dôvodu pandémie koronavírusu sú aktuálne školy zatvorené v 138 štátoch sveta. Vyplýva to z dát, ktoré v piatok zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V týchto krajinách by za normálnych okolností navštevovala školu takmer polovica zo všetkých žiakov na svete.

Okrem toho v iných štátoch prerušili vyučovania len niektoré mestá alebo regióny. Pokiaľ by aj tieto krajiny zatvorenie škôl rozšírili celoplošne, zasiahlo by to milióny ďalších detí a mladistvých.

OECD zároveň varovala, že zatvorenie škôl bude mať rozsiahle dôsledky, a to nielen pre školákov, ale aj pre verejnosť. Medzi ne patrí stres, strach, eventuálne aj horšia strava pre tých, ktorí sú odkázaní na školské kuchyne, ako aj znížene produktivity v dôsledku domácej izolácie. Podľa organizácie musia preto tieto krajiny teraz dbať hlavne na to, aby ich opatrenia neviedli k „prehĺbeniu vzdelanostnej a sociálnej nerovnosti“.