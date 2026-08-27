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27. augusta 2026
Primátor Prešova odmieta tvrdenia, že mesto uprednostnilo pri predaji Tatrana drahší kapitál pred financovaním z kraja
Tagy: Financovanie primátor Prešova
Podľa Oľhu vyjadrenia kraja vytvárajú nesprávny dojem, že mesto odmietlo pomoc PSK. Primátor Prešova František Oľha odmieta tvrdenia
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27.8.2026 (SITA.sk) - Podľa Oľhu vyjadrenia kraja vytvárajú nesprávny dojem, že mesto odmietlo pomoc PSK.
Primátor Prešova František Oľha odmieta tvrdenia Prešovského samosprávneho kraja (PSK), podľa ktorých mesto pri riešení situácie vo futbalovom klube FC Tatran Prešov uprednostnilo drahší súkromný kapitál pred návratným financovaním zo strany kraja.
Vo svojom stanovisku reagoval na vyjadrenia PSK po tom, čo mestskí poslanci v utorok schválili predaj 94,78-percentného podielu mesta v klube družstvu Tatran rescue capital.
Podľa Oľhu vyjadrenia kraja vytvárajú nesprávny dojem, že mesto odmietlo pomoc PSK. "Nie je to pravda. Mestské zastupiteľstvo neschválilo iba jeden variant riešenia, ale viacero možností, ktoré môžu viesť k záchrane a ozdraveniu klubu. Jednou z nich je vstup súkromného investora a možnosť spätného odkúpenia akcií mestom. Druhou možnosťou je financovanie prostredníctvom dlhopisov samotného FC Tatran Prešov," uviedol primátor.
PSK v stredu informoval, že po predaji väčšinového podielu už za pôvodných podmienok finančne klubu nepomôže. Kraj bol pripravený odkúpiť komunálny dlhopis mesta v hodnote 500-tisíc eur, pričom získané prostriedky mali byť použité na kapitálový vklad mesta do jeho stopercentnej akciovej spoločnosti FC Tatran Prešov. Podmienkou však bolo, aby mesto zostalo výlučným vlastníkom klubu.
Oľha argumentuje, že práve tento model financovania bol počas rokovania mestského zastupiteľstva spochybnený odbornými stanoviskami. "Hlavný kontrolór mesta aj vedenie odboru financií mestského úradu upozornili poslancov, že takto získané prostriedky nie je možné použiť spôsobom, ktorý vo svojom návrhu prezentoval predseda PSK," uviedol primátor.
Mesto by podľa primátora mohlo prijať peniaze, ktoré by však následne nemohlo použiť na ozdravenie futbalového klubu Podľa Oľhu bol predseda PSK a vedenie kraja o týchto výhradách informovaný.
"Pán župan vedel o stanoviskách odborných útvarov mesta aj o stanovisku hlavného kontrolóra. Napriek tomu dnes vytvára dojem, že mesto jednoducho odmietlo pomoc kraja. To nie je korektné," uviedol.
Hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst dokonca navrhol verejnú obchodnú súťaž zrušiť bez výberu víťaza. Obe ponuky totiž označil za nesúladné s podmienkami súťaže a označil ich za rizikové. Zároveň navrhol začať nový proces a rokovať aj o ďalších možnostiach, ktoré sa objavovali krátko pred rozhodovaním zastupiteľstva.
"Odporúčam okamžite začať rokovania, aj s neúspešnými kandidátmi, ak budú mať o to záujem, a predložiť v čo najkratšom čase zastupiteľstvu nové ponuky, z ktorých by zastupiteľstvo určilo najvýhodnejší model ozdravenia FC Tatran Prešov," navrhol Ernst s tým, že dovtedy je možné v rozpočte nájsť financie na navýšenie kapitálový fond klubu o 700-tisíc eur na. Jeho výzva ale ostala bez odozvy.
Primátor zároveň odmietol tvrdenia PSK, že mesto si zvolilo výrazne drahšie financovanie. Podľa neho súkromný investor prináša okamžitú finančnú injekciu vo výške 1,4 milióna eur a zároveň preberá zodpovednosť za ozdravenie klubu. Mesto si pritom podľa schválených zmluvných podmienok zachovalo možnosť spätného odkúpenia akcií.
"Mesto nestratilo možnosť, aby sa Tatran v budúcnosti opäť stal jeho vlastníctvom. Naopak, do zmluvných podmienok boli implementované bezpečnostné mechanizmy, ktoré majú strate kontroly nad klubom zabrániť," uviedol Oľha.
Podľa primátora pomoc PSK nie je ani po schválení predaja akcií vylúčená. Po prípadnom ozdravení klubu a jeho návrate do stopercentného vlastníctva mesta by podľa neho mohol kraj odkúpiť alebo upísať dlhopisy klubu, čím by pomohol mestu predčasne splatiť záväzky a znížiť náklady mesta na spätné nadobudnutie akcií.
"Výsledkom bude presne to, čo dnes deklaruje predseda PSK ako svoj cieľ – pomoc mestu znížiť náklady spojené s ozdravením klubu. Dvere zostávajú otvorené. Len už nie sú otvorené pre model, o ktorom odborné útvary mesta povedali, že nie je v súlade s pravidlami," uviedol Oľha. Zároveň zdôraznil, že mesto má dostatočnú úverovú kapacitu a problémom nebola dostupnosť financií, ale zákonné možnosti ich použitia.
Mestské zastupiteľstvo v utorok schválilo predaj 109 akcií FC Tatran Prešov, ktoré predstavujú 94,78-percentný podiel mesta, družstvu Tatran rescue capital za 1,4 milióna eur. Celá suma má byť vložená do kapitálového fondu klubu a použitá na úhradu jeho záväzkov. Súčasťou transakcie je aj do konca októbra možnosť spätného odkúpenia akcií mestom prostredníctvom call opcie, respektíve vrátenie akcií vlastníkom pull opciou.
FC Tatran Prešov sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácii. Podľa údajov predložených mestu vykazoval klub k 31. júlu záporné vlastné imanie približne 1,06 milióna eur, záväzky vo výške 1,34 milióna eur a priebežnú stratu za rok 2026 takmer 352-tisíc eur. Reálne prehodnotené krátkodobé neuhradené záväzky predstavovali 940-tisíc eur, z čoho takmer 890-tisíc eur bolo po lehote splatnosti.
Zdroj: SITA.sk - Primátor Prešova odmieta tvrdenia, že mesto uprednostnilo pri predaji Tatrana drahší kapitál pred financovaním z kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
Primátor Prešova František Oľha odmieta tvrdenia Prešovského samosprávneho kraja (PSK), podľa ktorých mesto pri riešení situácie vo futbalovom klube FC Tatran Prešov uprednostnilo drahší súkromný kapitál pred návratným financovaním zo strany kraja.
Vo svojom stanovisku reagoval na vyjadrenia PSK po tom, čo mestskí poslanci v utorok schválili predaj 94,78-percentného podielu mesta v klube družstvu Tatran rescue capital.
Podľa Oľhu vyjadrenia kraja vytvárajú nesprávny dojem, že mesto odmietlo pomoc PSK. "Nie je to pravda. Mestské zastupiteľstvo neschválilo iba jeden variant riešenia, ale viacero možností, ktoré môžu viesť k záchrane a ozdraveniu klubu. Jednou z nich je vstup súkromného investora a možnosť spätného odkúpenia akcií mestom. Druhou možnosťou je financovanie prostredníctvom dlhopisov samotného FC Tatran Prešov," uviedol primátor.
Spochybnenie modelu financovania
PSK v stredu informoval, že po predaji väčšinového podielu už za pôvodných podmienok finančne klubu nepomôže. Kraj bol pripravený odkúpiť komunálny dlhopis mesta v hodnote 500-tisíc eur, pričom získané prostriedky mali byť použité na kapitálový vklad mesta do jeho stopercentnej akciovej spoločnosti FC Tatran Prešov. Podmienkou však bolo, aby mesto zostalo výlučným vlastníkom klubu.
Oľha argumentuje, že práve tento model financovania bol počas rokovania mestského zastupiteľstva spochybnený odbornými stanoviskami. "Hlavný kontrolór mesta aj vedenie odboru financií mestského úradu upozornili poslancov, že takto získané prostriedky nie je možné použiť spôsobom, ktorý vo svojom návrhu prezentoval predseda PSK," uviedol primátor.
Mesto by podľa primátora mohlo prijať peniaze, ktoré by však následne nemohlo použiť na ozdravenie futbalového klubu Podľa Oľhu bol predseda PSK a vedenie kraja o týchto výhradách informovaný.
"Pán župan vedel o stanoviskách odborných útvarov mesta aj o stanovisku hlavného kontrolóra. Napriek tomu dnes vytvára dojem, že mesto jednoducho odmietlo pomoc kraja. To nie je korektné," uviedol.
Rizikové ponuky
Hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst dokonca navrhol verejnú obchodnú súťaž zrušiť bez výberu víťaza. Obe ponuky totiž označil za nesúladné s podmienkami súťaže a označil ich za rizikové. Zároveň navrhol začať nový proces a rokovať aj o ďalších možnostiach, ktoré sa objavovali krátko pred rozhodovaním zastupiteľstva.
"Odporúčam okamžite začať rokovania, aj s neúspešnými kandidátmi, ak budú mať o to záujem, a predložiť v čo najkratšom čase zastupiteľstvu nové ponuky, z ktorých by zastupiteľstvo určilo najvýhodnejší model ozdravenia FC Tatran Prešov," navrhol Ernst s tým, že dovtedy je možné v rozpočte nájsť financie na navýšenie kapitálový fond klubu o 700-tisíc eur na. Jeho výzva ale ostala bez odozvy.
Okamžitá finančná injekcia
Primátor zároveň odmietol tvrdenia PSK, že mesto si zvolilo výrazne drahšie financovanie. Podľa neho súkromný investor prináša okamžitú finančnú injekciu vo výške 1,4 milióna eur a zároveň preberá zodpovednosť za ozdravenie klubu. Mesto si pritom podľa schválených zmluvných podmienok zachovalo možnosť spätného odkúpenia akcií.
"Mesto nestratilo možnosť, aby sa Tatran v budúcnosti opäť stal jeho vlastníctvom. Naopak, do zmluvných podmienok boli implementované bezpečnostné mechanizmy, ktoré majú strate kontroly nad klubom zabrániť," uviedol Oľha.
Podľa primátora pomoc PSK nie je ani po schválení predaja akcií vylúčená. Po prípadnom ozdravení klubu a jeho návrate do stopercentného vlastníctva mesta by podľa neho mohol kraj odkúpiť alebo upísať dlhopisy klubu, čím by pomohol mestu predčasne splatiť záväzky a znížiť náklady mesta na spätné nadobudnutie akcií.
"Výsledkom bude presne to, čo dnes deklaruje predseda PSK ako svoj cieľ – pomoc mestu znížiť náklady spojené s ozdravením klubu. Dvere zostávajú otvorené. Len už nie sú otvorené pre model, o ktorom odborné útvary mesta povedali, že nie je v súlade s pravidlami," uviedol Oľha. Zároveň zdôraznil, že mesto má dostatočnú úverovú kapacitu a problémom nebola dostupnosť financií, ale zákonné možnosti ich použitia.
Mestské zastupiteľstvo v utorok schválilo predaj 109 akcií FC Tatran Prešov, ktoré predstavujú 94,78-percentný podiel mesta, družstvu Tatran rescue capital za 1,4 milióna eur. Celá suma má byť vložená do kapitálového fondu klubu a použitá na úhradu jeho záväzkov. Súčasťou transakcie je aj do konca októbra možnosť spätného odkúpenia akcií mestom prostredníctvom call opcie, respektíve vrátenie akcií vlastníkom pull opciou.
FC Tatran Prešov sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácii. Podľa údajov predložených mestu vykazoval klub k 31. júlu záporné vlastné imanie približne 1,06 milióna eur, záväzky vo výške 1,34 milióna eur a priebežnú stratu za rok 2026 takmer 352-tisíc eur. Reálne prehodnotené krátkodobé neuhradené záväzky predstavovali 940-tisíc eur, z čoho takmer 890-tisíc eur bolo po lehote splatnosti.
Zdroj: SITA.sk - Primátor Prešova odmieta tvrdenia, že mesto uprednostnilo pri predaji Tatrana drahší kapitál pred financovaním z kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Financovanie primátor Prešova
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