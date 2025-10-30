|
Štvrtok 30.10.2025
Meniny má Šimon Simona
|Denník - Správy
30. októbra 2025
Primátori Rybníček, Vallo a Hattas rokovali s ministrom Suskom, z nárastu kriminality vinia štát – VIDEO, FOTO
Zástupcovia Únie miest Slovenska vo štvrtok rokovali s ministrom spravodlivosti
30.10.2025 (SITA.sk) - Zástupcovia Únie miest Slovenska vo štvrtok rokovali s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD) o stúpajúcej drobnej kriminalite predovšetkým v podobe krádeží, ktorú podľa nich vnímajú obyvatelia miest čoraz intenzívnejšie.
Ako pre médiá povedal šéf únie a primátor Trenčína Richard Rybníček, za situáciu je podľa nich zodpovedný štát, keďže ten tvorí legislatívu a zabezpečuje bezpečnosť obyvateľstva. Realita v mestách je pritom podľa Rybníčka oveľa horšia, ako hovoria štatistiky prezentované vládou.
„Nie sme tí, ktorí by mali záujem zapájať sa do nejakých politických súbojov,“ povedal Rybníček s tým, že ako primátori však musia reflektovať pocity obyvateľov. Ako ďalej uviedol, podľa ministra Suska je prijatá legislatíva správna. Zároveň však podľa Rybníčka rezort spravodlivosti komunikuje s ministerstvom vnútra a políciou o prípadných zmenách.
„Ale nevedeli ešte presne povedať, v akej miere a čo urobia,“ skonštatoval Rybníček po dnešnom stretnutí s ministrom. Dodal, že pomôcť riešiť situáciu môže napríklad aj zrovnoprávnenie mestskej a štátnej polície, navýšenie počtu policajtov a prípadne aj nasadenie žandárov.
„Myslím si, že pocitovo to môže spôsobiť vylepšenie tej situácie,“ povedal. Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla ľudia v súčasnosti niektoré krádeže ani nenahlasujú.
„Ten pocit v našich mestách, ktorý je tu, je katastrofálny a alarmujúci,“ vyhlásil s tým, že problémom nie sú len samotné krádeže, ale aj to, čo po nich nasleduje.
„Drogová trestná činnosť, agresívne správanie,“ doplnil Vallo s tým, že na ministerstve spravodlivosti komunikovali, že tento fenomén tu je a treba s ním niečo robiť. Primátor Nitry Marek Hattas v tejto súvislosti skonštatoval „nesúlad praxe a zákona“.
„To znamená, veľa priestupkov malo byť preklasifikovaných ako trestné činy,“ zdôraznil s tým, že ministrovi akcentovali potrebu legislatívnych zmien.
„Vnímam toto stretnutie pozitívne, pretože hovoríme o tom, že tento problém tu je. Hovoria o tom mestskí policajti, poddimenzovaní štátni policajti, hovoria o tom obchodné centrá, naši obyvatelia, a konečne si to uvedomuje aj vláda,“ vyhlásil Hattas.
Doplnil, že únia miest už rokovala na ministerstve vnútra a problematiku chce otvoriť aj na ministerstve investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie s cieľom dofinancovania poriadkových služieb, a tiež na Generálnej prokuratúre SR.
„Nakoľko máte teda vedomosť, že zákon sa neaplikuje tak, ako sa má,“ dodal Hattas. Novelizácia trestných kódexov, ktorá bola prijatá v minulom roku, mimo iného zvýšila minimálnu výšku spôsobenej škody potrebnej pre kvalifikáciu skutku ako trestného činu z 266 na 700 eur. Krádeže vecí do tejto sumy sa tak hodnotia iba ako priestupok.
Preklasifikovanie priestupkov
Novelizácia trestných kódexov
