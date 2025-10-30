Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Šimon Simona
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. októbra 2025

Primátori Rybníček, Vallo a Hattas rokovali s ministrom Suskom, z nárastu kriminality vinia štát – VIDEO, FOTO


Tagy: krádeže Kriminalita Minister spravodlivosti SR Primátor Bratislavy Primátor Nitry Primátor Trenčína Samosprávy

Zástupcovia Únie miest Slovenska vo štvrtok rokovali s ministrom spravodlivosti



Zdieľať
572327366_1248890470615911_2197776257954448436_n 676x507 30.10.2025 (SITA.sk) - Zástupcovia Únie miest Slovenska vo štvrtok rokovali s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD) o stúpajúcej drobnej kriminalite predovšetkým v podobe krádeží, ktorú podľa nich vnímajú obyvatelia miest čoraz intenzívnejšie.


Ako pre médiá povedal šéf únie a primátor Trenčína Richard Rybníček, za situáciu je podľa nich zodpovedný štát, keďže ten tvorí legislatívu a zabezpečuje bezpečnosť obyvateľstva. Realita v mestách je pritom podľa Rybníčka oveľa horšia, ako hovoria štatistiky prezentované vládou.

Komunikácia medzi rezortmi


„Nie sme tí, ktorí by mali záujem zapájať sa do nejakých politických súbojov,“ povedal Rybníček s tým, že ako primátori však musia reflektovať pocity obyvateľov. Ako ďalej uviedol, podľa ministra Suska je prijatá legislatíva správna. Zároveň však podľa Rybníčka rezort spravodlivosti komunikuje s ministerstvom vnútra a políciou o prípadných zmenách.

„Ale nevedeli ešte presne povedať, v akej miere a čo urobia,“ skonštatoval Rybníček po dnešnom stretnutí s ministrom. Dodal, že pomôcť riešiť situáciu môže napríklad aj zrovnoprávnenie mestskej a štátnej polície, navýšenie počtu policajtov a prípadne aj nasadenie žandárov.

„Myslím si, že pocitovo to môže spôsobiť vylepšenie tej situácie,“ povedal. Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla ľudia v súčasnosti niektoré krádeže ani nenahlasujú.



Preklasifikovanie priestupkov


„Ten pocit v našich mestách, ktorý je tu, je katastrofálny a alarmujúci,“ vyhlásil s tým, že problémom nie sú len samotné krádeže, ale aj to, čo po nich nasleduje.

„Drogová trestná činnosť, agresívne správanie,“ doplnil Vallo s tým, že na ministerstve spravodlivosti komunikovali, že tento fenomén tu je a treba s ním niečo robiť. Primátor Nitry Marek Hattas v tejto súvislosti skonštatoval „nesúlad praxe a zákona“.

„To znamená, veľa priestupkov malo byť preklasifikovaných ako trestné činy,“ zdôraznil s tým, že ministrovi akcentovali potrebu legislatívnych zmien.


Novelizácia trestných kódexov


„Vnímam toto stretnutie pozitívne, pretože hovoríme o tom, že tento problém tu je. Hovoria o tom mestskí policajti, poddimenzovaní štátni policajti, hovoria o tom obchodné centrá, naši obyvatelia, a konečne si to uvedomuje aj vláda,“ vyhlásil Hattas.

Doplnil, že únia miest už rokovala na ministerstve vnútra a problematiku chce otvoriť aj na ministerstve investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie s cieľom dofinancovania poriadkových služieb, a tiež na Generálnej prokuratúre SR.

„Nakoľko máte teda vedomosť, že zákon sa neaplikuje tak, ako sa má,“ dodal Hattas. Novelizácia trestných kódexov, ktorá bola prijatá v minulom roku, mimo iného zvýšila minimálnu výšku spôsobenej škody potrebnej pre kvalifikáciu skutku ako trestného činu z 266 na 700 eur. Krádeže vecí do tejto sumy sa tak hodnotia iba ako priestupok.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Primátori Rybníček, Vallo a Hattas rokovali s ministrom Suskom, z nárastu kriminality vinia štát – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: krádeže Kriminalita Minister spravodlivosti SR Primátor Bratislavy Primátor Nitry Primátor Trenčína Samosprávy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Unikátny investičný certifikát od VÚB banky dáva investorom možnosť investovať do akcií európskych bánk
<< predchádzajúci článok
Na senioroch spáchali už stovky podvodov, štát ide proti podvodníkom bojovať – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 