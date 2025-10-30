|
Štvrtok 30.10.2025
Meniny má Šimon Simona
Denník - Správy
30. októbra 2025
Na senioroch spáchali už stovky podvodov, štát ide proti podvodníkom bojovať – VIDEO
V tomto roku bolo na senioroch spáchaných už 160 podvodov v celkovej škode takmer 1,7 milióna eur. Zástupcovia orgánov štátnej správy, samospráv, súkromného ...
30.10.2025 (SITA.sk) - V tomto roku bolo na senioroch spáchaných už 160 podvodov v celkovej škode takmer 1,7 milióna eur. Zástupcovia orgánov štátnej správy, samospráv, súkromného sektora, profesijných združení a mimovládnych organizácií podpísali spoločnú deklaráciu proti podvodom na senioroch.
Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Ako minister vnútra upozornil, v tomto roku už zaznamenali 380 pokusov podviesť seniorov, z čoho 160 bolo aj dokonaných. V mnohých prípadoch seniori prišli o celoživotné úspory.
„Štát ide proti podvodníkom bojovať,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Podpis deklarácie podľa neho znamená jasný záujem o boj proti všetkým podvodníkom, ktorí sa rozhodli okrádať seniorov. Znamená to podľa jeho slov súčasne aj jasný prísľub k tomu, že si problém, ktorý tu dnes je, uvedomujú, a že sú pripravení spoločnými silami proti podvodníkom bojovať.
Ide o tému, na ktorú podľa ministra nestačí len upozorňovať, ale podniknúť aj konkrétne kroky, od školení policajných preventistov cez informovanie, zaslanie listov dôchodcom až po metodické materiály a aktívny boj policajných zložiek. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) v mene Národnej rady SR povedal, že budú k projektu prispievať tromi základnými činnosťami.
„Po prvé, akákoľvek legislatívna úprava, ktorá bude nevyhnutá na ochranu seniorov, bude zaraďovaná na rokovania parlamentu prioritne. Teda čokoľvek bude potrebné urobiť, bude to urobené a schválené ihneď. Po druhé, Parlamentný inštitút NR SR pomôže a zanalyzuje situáciu ochrany seniorov aj v okolitých krajinách aj v EÚ a prispejeme konkrétnymi príkladmi zmeny legislatívy, ktorá sa udiala v Európe tak, aby sme vedeli, čo by bolo najlepšie predložiť a inšpirovať sa pri príprave našej vnútornej legislatívy,“ informoval Raši. Ako doplnil, aktívne sa budú v parlament zúčastňovať na všetkých preventívnych aktivitách.
K deklarácii sa pridalo aj ministerstvo práce a sociálnych vecí. Minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš (Hlas-SD) uviedol, že iniciatívu vítajú a budú na nej participovať.
„Tí, ktorí okrádajú seniorov, respektíve sa ich snažia okrádať, sú obyčajní šmejdi. Proti týmto šmejdom treba spojiť sily,“ vyhlásil Tomáš, ktorý verí, že sa lepšie a komplexnejšie riešenia nájdu v celospoločenskom dialógu.
Viceguvernér Národnej banky Slovenska Dušan Keketi vyzdvihol v tomto zmysle dôležitosť finančného a ekonomického vzdelávania verejnosti, obzvlášť zraniteľnej časti spoločnosti. Pripomenul viaceré programy, ktoré majú za cieľ znížiť počet podvodov.
Podpísaním deklarácie sa podľa neho znalosť o týchto problémoch ešte viac rozšíri a mohli by sa tak minimalizovať. Za samosprávy prehovoril predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.
„Seniori sú naši občania, našich miest a obcí, a staráme sa o nich. Snažíme sa robiť všetko, aby ich život v obciach a mestách bol čo najkvalitnejší. Deklaráciu vnímam ako deklaráciu spoločného postupu v snahe ochrániť ich pred ľudmi, ktorí im chcú ublížiť,“ povedal Božik.
Pripomenul, že samosprávy sa o tomto probléme snažia komunikovať, a budú seniorov upozorňovať aj naďalej. Nemalú úlohu pri ochrane seniorov a ich edukácii zohrávajú aj poštoví doručovatelia. Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka vysvetlil, že pošta v tomto zmysle spolupracuje s políciou aj s ministerstvom vnútra, a to prostredníctvom siete doručovateľov, ktorí sú pre seniorov spojením s reálnym životom.
Podotkol, že doručovateľov seniorov poznajú, a preto verí, že takouto formou prispejú k úspechu projektu. Do projektu na ochranu seniorov sa zapojila aj verejnoprávna STVR. Generálna riaditeľka Martina Flašíková je názoru, že práve verejnoprávna televízia má byť tým médiom, prostredníctvom ktorého sa to všetko udeje.
„Za STVR poviem, že sa to budeme snažiť robiť predovšetkým zrozumiteľne, aby sa to k našim seniorom dostalo tak, aby na konkrétnych príkladoch vedeli, ako sa majú ochrániť pred takýmto podvodmi,“ dodala Flašíková.
K podpisu deklarácie sa pridala aj televízia TA3, Spolok autorizovaných televíznych staníc Slovenska, Jednota dôchodcov Slovenska, Slovak Telekom, Asociácia mobilných operátorov Slovenska a občianske združenie Spoločnosť uctievaných.
Riaditeľka vonkajších vzťahov a udržateľnosti Slovak Telekom Miroslava Remenárová povedala, že im záleží na tom, aby sa každý mohol cítiť v online prostredí bezpečne. Slovak Telekom preto zintenzívňuje svoje aktivity a rozširuje formy pomoci, ktorými môže seniorov chrániť.
Ako vysvetlila, Slovak Telekom sa posilňovaniu digitálnych zručností seniorov venuje už od roku 2020, a to prostredníctvom grantového programu Zrelí na dobu digitálnu Nadačného fondu Telekom. Fond za štyri roky podporil viac ako 50 organizácií sumou 212-tisíc eur.
Tento rok vyčlenili ďalších 65-tisíc eur na projekty zamerané na rozvoj digitálnych zručností, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti seniorov. Slovak Telekom sa súčasne ako jediný operátor zapája do iniciatív Úradu prevencie kriminality MV SR do roadshow Digitálny senior ministerstva investícií.
Súčasne distribuujú aj vzdelávacie materiály, edukačné videá, a realizujú prednášky či školenia. Súčasne operátor prišiel aj s novinkou, ktorou je bezplatná služba Click Security, ktorá automaticky blokuje prístup na škodlivé webové stránky či už na základe podvodných SMS, e-mailov alebo notifikácií.
