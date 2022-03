Američania sa obávajú zrealizovať ponuku Poľska, krajina chce poskytnúť svoje stíhačky Ukrajine

Ukrajinský vzdušný priestor

Poľské stíhačky

9.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ponuka Poľska dať Spojeným štátom jeho stíhačky MiG-29 , aby ich mohli odovzdať Ukrajine, vyvoláva podľa Pentagonu vážne obavy o NATO . Podľa neho to nie je „udržateľný“ plán.Hovorca Pentagonu John Kirby vo vyhlásení uviedol, že vyhliadka lietadiel odlietajúcich zo základne USA/NATO v Nemecku do vzdušného priestoru napadnutého Ruskom vo vojne na Ukrajine je znepokojujúca.Podľa USA nie je jasné, či to má vecné opodstatnenie. Spojené štáty budú v tejto veci naďalej pokračovať v rozhovoroch s Poľskom.Poľsko v utorok oznámilo, že je pripravené „okamžite a bezplatne“ vyslať všetky svoje stíhačky MiG-29 na americkú základňu Ramstein v Nemecku a dať ich „k dispozícii“ vláde USA.Zároveň požiadalo Spojené štáty, aby mu poskytli „použité lietadlá so zodpovedajúcimi operačnými schopnosťami“, a ďalších členov NATO s rovnakými strojmi, aby konali v podobnom duchu.