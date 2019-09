Princ Harry navštívil mínové pole: Dvadsaťdva rokov po matke Diane

Vojvoda v júni podporil iniciatívu poskytujúcu 47 miliónov libier na odmínovanie a likvidáciu arzenálu v rozľahlom chránenom území Angoly, Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luanda 27. septembra (TASR) - Britský princ Harry, vojvoda zo Sussexu, navštívil v piatok čiastočne vyčistené mínové pole v Angole so zámerom upriamiť pozornosť na nebezpečenstvo, ktoré predstavujú tieto nástražné systémy. Stalo sa tak 22 rokov po tom, ako rovnakú lokalitu navštívila jeho medzitým zosnulá matka Diana, princezná z Walesu.Harry, majúc na sebe ochranný výstroj, sa prešiel cez bývalú delostreleckú základňu neďaleko mesta Dirico na juhovýchode krajiny, informuje stanica BBC. Lokalita je označená červenými varovnými tabuľkami s lebkou a hnátmi. Diana upútala svetovú pozornosť v roku 1997, keď sa v Angole prešla cez ostré mínové pole. Harry zavítal na dané miesto s rovnakou charitatívnou organizáciu ako jeho matka - HALO Trust, ktorá sa zasadzuje za zákaz nášľapných mín.Personál tejto organizácie pracuje od augusta na danej lokalite, ktorá bola zamínovaná protivládnymi silami v roku 2000, keď sa sťahovali zo základne. HALO Trust (Hazardous Area Life-support Organization) dúfa, že miesto bude kompletne odmínované do konca októbra.Harry počas svojej návštevy previedol kontrolovaný odpal protipechotnej míny.povedal Harry.Pozemné míny sú temným pozostatkom 27 rokov trvajúcej občianskej vojny v Angole, ktorá sa skončila v roku 2002, avšak neznámy počet aktívnej munície odvtedy zranilo a zmrzačilo tisíce ľudí.Vojvoda v júni podporil iniciatívu poskytujúcu 47 miliónov libier na odmínovanie a likvidáciu arzenálu v rozľahlom chránenom území Angoly, dopĺňa stanica Sky News.Tamojšia vláda investuje tieto fondy do organizácie HALO Trust, ktorá začne päťročný program zameraný na vyčistenie 153 mínových polí v juhovýchodnej provincii Cuando Cubango, kde sa nachádza národný park Longa-Mavinga.Harry a jeho manželka Meghan v pondelok pricestovali do Juhoafrickej republiky (JAR). Ide o ich prvú zahraničnú cestu od narodenia prvého spoločného potomka Archieho. Harry zamieri aj do Botswany, Angoly a Malawi - na žiadosť britského ministerstva zahraničných vecí samostatne bez rodiny.Harry (34), vnuk britskej kráľovnej Alžbety II. a siedmy v nástupníckej línii na trón, je častým návštevníkom južnej časti Afriky, kam chodieva kvôli starostlivosti o životné prostredie alebo tráveniu dovolenky. Cesta bude trvať do 2. októbra.