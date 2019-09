NADŠENCI UMENIA POZOR: Štartuje festival Biela noc

Archívna snímka z medzinárodného multižánrového festivalu súčasného umenia Biela noc, v Bratislave 29. septembra 2018. Foto: TASR Archívna snímka z medzinárodného multižánrového festivalu súčasného umenia Biela noc, v Bratislave 29. septembra 2018. Foto: TASR

Bratislava 27. septembra - Bratislava 27. septembra - V Bratislave sa v piatok začína najväčší medzinárodný festival súčasného umenia na Slovensku Biela noc . V poradí 5. ročník podujatia potrvá tri dni, do nedele 29. septembra prežiari hlavné mesto priestorovými a svetelnými dielami zahraničných i domácich vizuálnych umelcov. Organizátori avizujú spolu so sprievodným programom takmer 50 rôznych inštalácií od tvorcov z Nemecka, Rakúska, Talianska, Poľska, Kanady, Británie, Austrálie aj Brazílie. Niektoré diela budú zážitkom po celý deň, iné sa objavia až po zotmení. Časť programu sa odohrá len v presne určených časoch."Rozšírili sme sa na tri plné dni a noci, festival spúšťame v piatok o 12.00 h a každý večer vypíname o 24.00 h, čo nám umožní získať viac času a väčšiu pohodu, aby sme si diela mohli viac užiť," povedala pre TASR Zuzana Pacáková, riaditeľka festivalu. "Máme tri skupiny diel - denno-nočné, ktoré uvidíte počas všetkých troch dní od dvanástej do dvanástej, diela nočné, ktoré sa spúšťajú každý večer o siedmej, potom diela časové, ktoré sa udejú vždy v konkrétnom čase - živé koncerty, performancie, diskusie, prednášky, workshopy, tam si treba ustrážiť čas," upozorňuje riaditeľka Bielej noci. S orientáciou v jej programe opäť pomôže dvojjazyčná mobilná aplikácia s popismi diel, interaktívnou mapou a notifikáciami.Festival ponúka umelecké zastávky na dvoch hlavných trasách - historickej a vodnej. Návštevníci si tak okrem centra mesta môžu vychutnať nevšednú prechádzku od River Parku po štvrť Eurovea City, na ktorej ich čaká viacero komiksových prekvapení a futuristických zážitkov.Po prvý raz v bratislavskej histórii uvedie Biela noc dielo, ktoré nezhasne spolu s koncom festivalu, ale pretrvá vo verejnom priestore dlhodobo. Ide o autoportrét Circle Head z dielne slovenského výtvarníka Viktora Freša, ktorého estetika odkazuje na tradíciu japonských kokeshi bábik. Sochu, ktorá má priniesť šťastie bratislavskému nábrežiu a rozjasňovať priestor pred Zuckermandlom, odhalia počas slávnostného otvorenia festivalu o 20.00 h.Medzi najvýraznejšie diela 5. ročníka Bielej noci patrí aj Gaia, 7-metrová svietiaca zemeguľa, ktorú vytvorí Luke Jerram, alebo obria chobotnica, tá obsadí Sklad č. 7. Na festivale sa predstaví aj brazílske duo VJ Suave, každý večer po zotmení nasadne na svoj nákladný bicykel s projektorom a spustí hodinovú mobilnú performanciu veselých autorských ilustrácií. Na ekologické témy upozorní priestranná bublina na Hlavnom námestí, s ktorou sa v Bratislave predstavia nemeckí umelci Plastique Fantastique. "Bublinou sa budú môcť návštevníci prejsť a vyslovene sa predierať plastovou krajinou a zažiť pocit, keď naše telo je obkolesené plastom," priblížila dielo Pacáková a upozornila aj na projekt The Right Pill, "pilulku proti extrémizmu", vystavenú v Kunsthalle Bratislava.V Sade Janka Kráľa môžu návštevníci obdivovať objekt Axiom, najrozsiahlejšie digitálne dielo v histórii festivalu. Z Austrálie ho prišiel predstaviť multimediálny umelec Kit Webster, ktorý návštevníkov Bielej noci vtiahne do vizuálneho matrixu vytvoreného zo 700.000 svetelných bodov, poskladaných do troch symetrických objektov pripomínajúcich scénu zo science fiction filmu.Festival má program aj pre deti. Čaká ich zážitok v podobe rakety z vesmírnych komiksov, ktorá "zaparkuje" na streche River Parku, interaktívna tieňohra priamo na nádvorí Primaciálneho paláca či projekcia vodného sveta na pilieri Starého mosta.