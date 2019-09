Prievidza: Na fasáde Art pointu pribudli portréty osobností z Prievidze

Tentoraz sú späté s Prievidzou. Výtvarník Roman Turcel ich tam nasprejoval pri príležitosti blížiacej sa výstavy Výtvarná Prievidza, ktorá bude zároveň oslavou siedmych narodenín Art pointu. "K celej plejáde slávnych osobností, ktoré sme vytvorili asi pred štyrmi rokmi, sa na siedme výročie Artpointu pýtalo pripojiť ďalších troch umelcov. Tentoraz, keďže sme v Prievidzi, sme sa rozhodli vzdať poctu slávnym prievidzským umelcom," načrtol pre TASR Turcel.

Prievidzský výtvarník nechcel v rámci edukácie ľudí prezradiť, koho portréty pribudli na fasáde bývalého kina Baník. "Keď má človek toho červíka v hlave, kto to tam asi môže byť, si to skôr nájde a skôr si zapamätá. Ale je pravdou, že minimálne dve osobnosti nemajú veľa obrazového materiálu. Ani na internete ich nenájdeme, dnes sa s nimi tak veľa ľudí nestretáva. Navyše, sú to všetko umelci, ktorí stáli za niečím. Jeden za hudbou, pani za výtvarným umením, obrazom a posledný pán za filmom ako režisér," podotkol. Slávne svetové a slovenské osobnosti z umeleckého sveta doplnil hudobný skladateľ Ladislav Stanček, po ktorom je pomenovaná v Prievidzi i základná umelecká škola, tiež akademická maliarka Magdaléna Štrompachová, ktorá zakladala výtvarný odbor na umeleckej škole, ako i režisér a zakladateľ novej vlny v slovenskom filme Štefan Uher.

Portréty osobností z Prievidze oficiálne predstavia na ôsmom ročníku výstavy Výtvarná Prievidza, ktorej vernisáž sa uskutoční 3. októbra v Artpointe. "Výtvarnou Prievidzou pred siedmimi rokmi sme otvárali Art point. Je to skupinová výstava prievidzských výtvarníkov. Každoročne sa opakuje a každý rok je to sonda do výtvarného prievidzského sveta. Čo sa urodilo, ako sa posúvame ďalej. Niekto v zostave pribudne, niekto ubúda," dodal prievidzský výtvarník. Turcel nevylúčil, že prievidzské a svetové osobnosti doplnia portréty ďalších umelcov.