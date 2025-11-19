Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.11.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

19. novembra 2025

Tri štvrtiny českých občanov čakajú od Babiša vysvetlenie, ako vyrieši konflikt záujmov



Takmer tri štvrtiny českých občanov (73 percent) si podľa výsledkov prieskumu myslia, že by predseda hnutia ANO Andrej Babiš mal pred vymenovaním do funkcie premiéra verejne ...



czech_republic_election_44161 1 676x451 19.11.2025 (SITA.sk) - Takmer tri štvrtiny českých občanov (73 percent) si podľa výsledkov prieskumu myslia, že by predseda hnutia ANO Andrej Babiš mal pred vymenovaním do funkcie premiéra verejne povedať, ako sa vyhne konfliktu záujmov. Vysvetlenie by od Babiša chcela aj polovica stúpencov hnutia ANO, ktoré zvíťazilo v parlamentných voľbách. Informuje o tom web Novinky.cz.


S tým, že by prezident odložil Babišovo vymenovanie za premiéra, kým verejne nepovie, ako chce konflikt záujmov vyriešiť, súhlasí 58 percent opýtaných.

Z výsledkov bleskového prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra NMS pre Český rozhlas, ďalej vyplýva, že 76 percent Čechov podporuje zákon o konflikte záujmov, ktorý okrem iného zakazuje vrcholným politikom podnikať a pôsobiť v štatutárnych orgánoch firiem poberajúcich dotácie a investičné stimuly.

Prieskum uskutočnili 18. novembra a zapojilo sa do neho 1 012 respondentov.



Zdroj: SITA.sk - Tri štvrtiny českých občanov čakajú od Babiša vysvetlenie, ako vyrieši konflikt záujmov © SITA Všetky práva vyhradené.

