Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Prípad bývalej krajskej prokurátorky stíhanej pre neplnenie povinností sa znovu vrátil na bratislavský súd
Súd vytýčil termín hlavného pojednávania. Mestský súd Bratislava I sa bude už po tretíkrát zaoberať prípadom ...
Mestský súd Bratislava I sa bude už po tretíkrát zaoberať prípadom bývalej šéfky Krajskej prokuratúry v Bratislave Ivety K., obžalovanej pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vytýčil termín hlavného pojednávania na 1. júla.
Naposledy v tomto prípade v decembri 2025 samosudca Karol Posluch obžalovanú oslobodil, keďže skutok podľa neho nebol trestným činom. Prokurátor, ktorý pre Ivetu K. navrhoval podmienečný trest, vtedy na mieste podal odvolanie. Vec tak putovala na Krajský súd v Bratislave, ktorý prípad vrátil na prvostupňový súd.
Ešte v roku 2019 odvolal vtedajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár šéfku Krajskej prokuratúry v Bratislave Ivetu K. z funkcie. Dôvodom bolo, že osem rokov nerozhodla o návrhu na podanie obžaloby na Lóranta K. za pokus o úverový podvod. Vyšetrovateľ bývalej Národnej kriminálnej agentúry navrhol Lóranta K. a ďalších ešte v roku 2011 obžalovať, prokurátorka však vo veci nekonala.
Lórant K. sa v médiách spomínal ako kamarát bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Spomínal sa napríklad v nahrávke o údajnom vydieraní podnikateľa Jaroslava Haščáka. Obžalovaná takisto nerozhodla o návrhu na podanie obžaloby vo veci obvineného Jána M.
Sudca Karol Posluch v rámci prvého prejednania prípadu ešte v decembri 2024 postúpil vec Krajskému prokurátorovi v Bratislave. Podľa jeho názoru išlo totiž vo veci nerozhodnutia o dvoch návrhoch na podanie obžaloby o disciplinárne previnenie, nie o trestný čin.
V skutku totiž absentoval zákonný znak úmyslu a spôsobenia škody. Prokurátor vtedy voči rozhodnutiu podal sťažnosť. Krajský súd následne v máji 2025 rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil a vec mu vrátil na opätovné prejednanie a rozhodnutie.
Pri v poradí druhom rozhodnutí, v rámci ktorého obžalovanú oslobodil, sa sudca stotožnil s argumentáciou Ivety K., ktorá zdôrazňovala svoju vtedajšiu zaneprázdnenosť. "Nie je žiadny iný dôkaz, ktorý by zdôvodnil konanie obžalovanej," skonštatoval v decembri 2025 Posluch. Doplnil tiež, že vo veci nezistil zákonný znak spôsobiť inému škodu.
Prokurátor pôvodne pre obžalovanú Ivetu K. navrhoval nepodmienečný trest odňatia slobody na dolnej hranici trestnej sadzby pre skutok zneužitia právomoci verejného činiteľa, ktorá predstavuje dva až päť rokov väzenia. Odsedieť si ho mala v zariadení s minimálnym stupňom stráženia. Obhajca obžalovanej, naopak, argumentoval, že v rámci žalovaného skutku neboli naplnené znaky danej skutkovej podstaty.
Samotná Iveta K. v decembri 2024 zdôraznila, že jej pochybenie bolo dôsledkom plnenia iných pracovných povinností a nemala úmysel pomôcť ani poškodiť osoby vystupujúce v predmetných trestných veciach. "Nikdy som neporušovala zákon vedome ani nevedome," vyhlásila.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte v marci 2021 Ivete K. z dôvodu jej trestného stíhania pozastavil výkon funkcie prokurátorky. Momentálne už ako prokurátorka nepôsobí.
Zdroj: SITA.sk - Prípad bývalej krajskej prokurátorky stíhanej pre neplnenie povinností sa znovu vrátil na bratislavský súd © SITA Všetky práva vyhradené.
Nerozhodnutie o návrhu na podanie obžaloby
Disciplinárne previnenie
Navrhovaný trest
Izraelský minister obrany pohrozil útokmi na Bejrút, tvrdí, že má podporu USA
