Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Izraelský minister obrany pohrozil útokmi na Bejrút, tvrdí, že má podporu USA
Izraelský minister obrany
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok vyhlásil, že Spojené štáty podporili možnosť izraelských útokov na južné predmestie Bejrútu Dáhíja, ktoré je považované za baštu militantného hnutia Hizballáh.
„Premiér a ja sme spolu s armádou vytvorili novú rovnicu. Ak budú izraelské mestá naďalej ostreľované, evakuujeme obyvateľstvo a zaútočíme na šiitskú štvrť Dáhíja v Bejrúte, ktorá je pevnosťou Hizballáhu,“ uviedol Kac podľa vyhlásenia ministerstva obrany.
Kacova rovnica
Minister dodal, že Spojené štáty tento princíp podporili a tlmočili ho libanonskej vláde aj ďalším zainteresovaným stranám.
„Buď sa zastaví paľba na izraelské komunity, alebo – ak bude pokračovať – zaútočíme na Dáhíju. Táto rovnica bude platiť,“ povedal Kac.
Južné predmestie Bejrútu kontroluje Hizballáh podporovaný Iránom a počas predchádzajúcich konfliktov bolo opakovane terčom izraelských náletov.
Hrozí eskalácia
Napätie medzi Izraelom a Hizballáhom sa výrazne zvýšilo po vypuknutí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023.
Hizballáh a izraelská armáda si odvtedy takmer denne vymieňajú paľbu na hraniciach medzi Libanonom a Izraelom.
Medzinárodní sprostredkovatelia vrátane Spojených štátov sa snažia zabrániť rozsiahlej vojne medzi oboma stranami.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister obrany pohrozil útokmi na Bejrút, tvrdí, že má podporu USA © SITA Všetky práva vyhradené.
