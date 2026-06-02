Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Xénia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

02. júna 2026

Izraelský minister obrany pohrozil útokmi na Bejrút, tvrdí, že má podporu USA


Tagy: izraelské útoky izraelsko-libanonský konflikt južný Libanon Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Izrael podľa ministra Kaca zasiahne baštu Hizballáhu v Bejrúte, ak budú pokračovať útoky na sever krajiny. Izraelský minister obrany



Zdieľať
greece_israel_93660 676x451 2.6.2026 (SITA.sk) - Izrael podľa ministra Kaca zasiahne baštu Hizballáhu v Bejrúte, ak budú pokračovať útoky na sever krajiny.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok vyhlásil, že Spojené štáty podporili možnosť izraelských útokov na južné predmestie Bejrútu Dáhíja, ktoré je považované za baštu militantného hnutia Hizballáh.


„Premiér a ja sme spolu s armádou vytvorili novú rovnicu. Ak budú izraelské mestá naďalej ostreľované, evakuujeme obyvateľstvo a zaútočíme na šiitskú štvrť Dáhíja v Bejrúte, ktorá je pevnosťou Hizballáhu,“ uviedol Kac podľa vyhlásenia ministerstva obrany.



Kacova rovnica


Minister dodal, že Spojené štáty tento princíp podporili a tlmočili ho libanonskej vláde aj ďalším zainteresovaným stranám.


„Buď sa zastaví paľba na izraelské komunity, alebo – ak bude pokračovať – zaútočíme na Dáhíju. Táto rovnica bude platiť,“ povedal Kac.


Južné predmestie Bejrútu kontroluje Hizballáh podporovaný Iránom a počas predchádzajúcich konfliktov bolo opakovane terčom izraelských náletov.



Hrozí eskalácia


Napätie medzi Izraelom a Hizballáhom sa výrazne zvýšilo po vypuknutí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023.


Hizballáh a izraelská armáda si odvtedy takmer denne vymieňajú paľbu na hraniciach medzi Libanonom a Izraelom.


Medzinárodní sprostredkovatelia vrátane Spojených štátov sa snažia zabrániť rozsiahlej vojne medzi oboma stranami.




Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister obrany pohrozil útokmi na Bejrút, tvrdí, že má podporu USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: izraelské útoky izraelsko-libanonský konflikt južný Libanon Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Top pláže leta 2026: Z Bratislavy sa tam dostanete do troch hodín
<< predchádzajúci článok
Prípad bývalej krajskej prokurátorky stíhanej pre neplnenie povinností sa znovu vrátil na bratislavský súd

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 