Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Srbsko podľa ESĽP porušilo právo na protest počas návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga
Štrasburský súd rozhodol, že Belehrad neoprávnene zakázal demonštráciu podporovateľov hnutia Falun Gong.
Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok rozhodol, že Srbsko porušilo právo na slobodu zhromažďovania, keď počas návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga zakázalo protest podporovateľov duchovného hnutia Falun Gong.
Sťažnosť podalo Združenie srbsko-čínskeho priateľstva FDH po tom, čo mu úrady v roku 2016 zabránili zorganizovať demonštráciu na podporu Falun Gongu, ktorý je v Číne zakázaný.
Vraj verejný poriadok
Srbské úrady zákaz zdôvodnili hrozbou narušenia verejného poriadku. Európsky súd však konštatoval, že takéto obavy boli iba špekulatívne a Belehrad tým porušil článok 11 Európskeho dohovoru o ľudských právach týkajúci sa slobody zhromažďovania a prejavu.
Návšteva Si Ťin-pchinga v Srbsku v roku 2016 bola prvou návštevou čínskeho lídra v krajine po viac než troch desaťročiach.
Priateľské vzťahy
Čínsky prezident navštívil Srbsko opäť aj v roku 2024 a srbský prezident Aleksandar Vučič minulý týždeň cestoval do Pekingu.
Falun Gong je v Číne zakázaný od roku 1999 po tom, ako jeho členovia organizovali protesty proti vládnucej komunistickej strane. Peking označuje toto hnutie za nelegálnu sektu.
Zdroj: SITA.sk - Srbsko podľa ESĽP porušilo právo na protest počas návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga © SITA Všetky práva vyhradené.
