 Meniny má Xénia
02. júna 2026

Srbsko podľa ESĽP porušilo právo na protest počas návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga


Tagy: Čínska vláda Čínsky prezident Falun Gong Srbská vláda Srbský prezident

Štrasburský súd rozhodol, že Belehrad neoprávnene zakázal demonštráciu podporovateľov hnutia Falun Gong.



china_serbia_14_64 676x451 2.6.2026 (SITA.sk) - Štrasburský súd rozhodol, že Belehrad neoprávnene zakázal demonštráciu podporovateľov hnutia Falun Gong.

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok rozhodol, že Srbsko porušilo právo na slobodu zhromažďovania, keď počas návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga zakázalo protest podporovateľov duchovného hnutia Falun Gong.


Sťažnosť podalo Združenie srbsko-čínskeho priateľstva FDH po tom, čo mu úrady v roku 2016 zabránili zorganizovať demonštráciu na podporu Falun Gongu, ktorý je v Číne zakázaný.



Vraj verejný poriadok


Srbské úrady zákaz zdôvodnili hrozbou narušenia verejného poriadku. Európsky súd však konštatoval, že takéto obavy boli iba špekulatívne a Belehrad tým porušil článok 11 Európskeho dohovoru o ľudských právach týkajúci sa slobody zhromažďovania a prejavu.


Návšteva Si Ťin-pchinga v Srbsku v roku 2016 bola prvou návštevou čínskeho lídra v krajine po viac než troch desaťročiach.



Priateľské vzťahy


Čínsky prezident navštívil Srbsko opäť aj v roku 2024 a srbský prezident Aleksandar Vučič minulý týždeň cestoval do Pekingu.


Falun Gong je v Číne zakázaný od roku 1999 po tom, ako jeho členovia organizovali protesty proti vládnucej komunistickej strane. Peking označuje toto hnutie za nelegálnu sektu.




Zdroj: SITA.sk - Srbsko podľa ESĽP porušilo právo na protest počas návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga © SITA Všetky práva vyhradené.

