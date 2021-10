Mikaela Shiffrinová si chce splniť sen o tom, že na olympiáde v Pekingu odjazdí všetky disciplíny

Potrebuje lepšiu mentálnu prípravu

Zlato vyhrala ako 18-ročná

16.10.2021 - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová má v pláne zúčastniť sa na všetkých individuálnych pretekoch na zimných olympijských hrách v čínskom Pekingu, ktoré sa uskutočnia od 4. do 20. februára 2022.Dvadsaťšesťročná rodáčka z Colorada by sa tak mala postupne predstaviť v obrovskom slalome, slalome, super G, zjazde i alpskej kombinácii.Takýto bol Shiffrinovej cieľ už počas ostatných ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu, kde to však napokon nevyšlo podľa jej predstáv. Vtedy neštartovala v super G ani zjazde."Niečo, o čom momentálne snívam, je to, že v Číne budem môcť súťažiť v každých pretekoch. To však znamená, že sa musím oveľa viac pripraviť po mentálnej stránke," povedala Američanka počas piatkovej videokonferencie s novinármi.Uvedomuje si, že v Číne sa bude musieť vyrovnať s mnohými faktormi, ako je zabezpečenie 3-týždňového komfortu na mieste, kde nikdy predtým nebola, či zvládnutie časového posunu."Určite bude potrebné väčšie sústredenie z mojej strany," dodala.Shiffrinová má v zbierke tri olympijské medaily, z toho dve zlaté. Z Pjongčanju 2018 odišla s najcennejším kovom v obrovskom slalome, striebrom v alpskej kombinácii a 4. miestom v slalome.Ešte ako 18-ročná na ZOH 2014 v Soči vyhrala slalom a obsadila 5. miesto v obrovskom slalome.Okrem toho triumfovala v 69 pretekoch Svetového pohára, keď v histórii zjazdového lyžovania dosiahli v tomto smere viac iba Ingemar Stenmark (86) a Lindsey Vonnová (82).