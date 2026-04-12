12. apríla 2026

Vo veku 92 rokov zomrel bývalý politik a diplomat Ladislav Lysák


sviecka 676x466 12.4.2026 (SITA.sk) - Vo veku 92 rokov zomrel v sobotu 11. apríla bývalý politik a diplomat Ladislav Lysák. O skone nestora slovenskej ekonomiky, diplomata, pedagóga a maliara informovala rodina zosnulého. Ako ďalej uviedla, Lysák sa narodil v auguste roku 1933, v Brezovici (okres Sabinov) do rodiny maloroľníka s prísnym etickým rodinným zázemím.


V Brezovici navštevoval aj základnú a meštiansku školu, po II. svetovej vojne sa v Trenčíne vyučil za krajčíra. Pôsobil v Odevných Závodov v Trenčíne a neskôr v Prešove.

Vedecko-výskumný život


Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, založil si rodinu a pokračoval v Odevných závodoch vo vedúcich ekonomických pozíciách. Podieľal sa na vybudovaní odevných závodov v Sabinove i ďalších mestách. Venoval sa i výskumu slovenského odevného a ľahkého priemyslu.

„Väčšinu svojho vedecko-výskumného života, venoval národohospodárstvu na Slovensku, jeho zdrojom, rozvoju, perspektívam, zameraniu a miestu v národnom a medzinárodnom merítku. Jeho záverom a presvedčením je, že jedine pomocou vyspelého, efektívneho, moderného a konkurencie schopného hospodárstva si Slovensko nájde a udrží pevne miesto vo svete. Svoj výskum obhájil a uviedol do praxe v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci a zabezpečil tak pevné miesto slovenského odevného priemyslu v rámci vtedajšieho tábora socialistických štátov. Vo výskume obhájil vedeckú pozíciu kandidáta a neskôr doktora ekonomických vied,” priblížila rodina zosnulého.

Spoločenské a politické zmeny


Doplnila, že Lysák sa podieľal aj na budovaní štátneho ústavu pre ekonomiku a riadenie priemyslu v Bratislave. Zostavil tam tím vedcov a odborníkov podľa vzoru vtedajšieho japonského dlhodobého výskumu, pôsobil tiež ako garant aktualizovaného výskumu priemyslu na Slovensku, za čo získal i niekoľko štátnych ocenení.

„Po spoločenských a politických zmenách na Slovensku, ostal pevne verný svojmu presvedčeniu, že prvotným zdrojom na zachovanie Slovenska, jeho osobitosti, jedinečnosti, nezávisle od spoločenského zriadenia, je hospodárska a ekonomická vyspelosť Slovenska,” doplnila rodina. Lysák tiež neskôr pôsobil ako poslanec Národnej rady SR, bol veľvyslancom v Indii a podieľal sa aj na zostavení tímu Nezávislých ekonómov Slovenska.

Prednášal na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a až do neskorého veku sa venoval publikačnej činnosti. Olejomaľba, ktorú aj študoval, bola pre neho koníčkom a zábavou, napriek niekoľkým úspešným vystávam.


<< predchádzajúci článok
Prípad starej mafiánskej vraždy sa vrátil na mestský súd v Bratislave, termín hlavného pojednávania je známy

