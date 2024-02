Promafiánsky balíček môže Slovensko pripraviť o miliardy eur, Ficova vláda ohrozuje podľa Šimečku eurofondy (video)

Hazard s eurofondami

Viaceré snahy o dialóg

Ohrozovanie ľudských práv nastalo až teraz

12.2.2024 (SITA.sk) - Slovensko môže pre promafiánsky balíček prísť o miliardy z eurofondov. Vyhlásil to predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka a informoval o tom, že majú k dispozícii dva listy z Európskej komisie EK ), ktoré odoslala Slovensku.Tieto listy sú podľa slov Šimečku dôkazom, že vláda Roberta Fica Smer-SD ) ide pri pretláčaní promafiánskeho balíčku vedome do rizika konfliktu s EK. Jeden list s výhradami komisia poslala 24. januára, pričom druhý smeroval ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD) 8. februára, teda v deň, keď sa v parlamente schvaľovala novela Trestného zákona.Šimečka vyzval vládu a najmä ministra spravodlivosti, aby zverejnili výhrady komisie a tiež to, ako sa s nimi vysporiadali.„Ukážte slovenskej verejnosti, ako nás Komisia opakovane upozorňovala, že táto novela nie je v súlade s európskym právom, a ako jej prijatím de facto vyvoláte konanie proti Slovensku. Priamo tým ohrozujete eurofondy a hazardujete s budúcnosťou Slovenska," odkázal Šimečka vláde a dodal, že tieto peniaze krajina potrebuje na školy, nemocnice a cesty.Podpredseda Európskeho parlamentu a podpredseda PS Martin Hojsík priblížil, že EK Slovensko upozorňovala na rozsiahly nesúlad navrhovanej novely s európskym právom v oblasti premlčacích lehôt, ako aj sadzieb pre jednotlivé trestné činy.„Európska komisia sa opakovane snažila o dialóg. Dokonca Slovensko v liste z 24. januára upozornila, že analyzovala právne poriadky okolitých členských štátov a nikde nenašla obdobné trestné sadzby. Tým sa totiž vládna koalícia snažila hanebne ospravedlniť dokonca aj pred Komisiou,“ vysvetlil Hojsík.Pozmeňovacie návrhy Tibora Gašpara (Smer-SD) podľa europoslanca slúžia len na to, aby „ťahali medové motúzy komisii pod nos" a obáva sa, že toto zavádzanie sa môže Slovensku škaredo vyplatiť. Ako Hojsík vysvetlil, pozmeňovacie návrhy reagovali na výhrady EK, ale ani zďaleka nie úplne.„O tom, že výhrady Komisie pretrvávajú, svedčí aj list eurokomisára Didier Reyndersa ministrovi Suskovi v deň hlasovania,“ dodal Hojsík.Podpredsedníčka PS a predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková doplnila, že vláda skrátené legislatívne konanie pri schvaľovaní novely obhajovala ohrozovaním ľudských práv, to však podľa nej v skutočnosti nastalo až teraz.„Slovensku hrozí neospravedlniteľné zhoršenie ochrany práv preživších násilných trestných činov vrátane znásilnenia, ale aj ohrozenie bezpečnosti ľudí prezvýšenie kriminality. Plnú zodpovednosť za tieto hrôzostrašné dôsledky novely nesie minister spravodlivosti Susko,” uzavrela Plaváková.