Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 1.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Arnold
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. októbra 2026

Prípad vyhrážok sekerou pred školou v Čeľadiciach má dohru. Generálna prokuratúra preverí postup polície


Tagy: Generálny prokurátor

Do prípadu sa zapojila aj prokuratúra. Osemnásťročný mladík v Čeľadiciach v okrese Nitra sa vyhrážal žiakom základnej školy sekerou. Informovala o tom



Zdieľať
bp_9219 scaled 1 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Do prípadu sa zapojila aj prokuratúra.


Osemnásťročný mladík v Čeľadiciach v okrese Nitra sa vyhrážal žiakom základnej školy sekerou. Informovala o tom TV JOJ. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vo štvrtok na sociálnej sieti informoval, že nariadil preveriť včasnosť a zákonnosť postupu polície a prokuratúry.

Mladík sa mal žiakom vyhrážať smrťou


„V súvislosti s medializovaným prípadom vyhrážania sa deťom so sekerou v ruke pred ZŠ v Čeľadiciach som uložil riaditeľovi trestného odboru Generálnej prokuratúry SR preskúmať včasnosť a zákonnosť postupu orgánov Policajného zboru a podriadených prokuratúr,“ napísal Žilinka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Podľa informácií TV JOJ autentické video duchaprítomne nakrútil jeden zo žiakov základnej školy. 18-ročný Erik drží v rukách sekeru a vykrikuje, že jedného z chlapcov príde domov zabiť. Na videu ďalej hovorí, že príde aj do školy. Konflikt medzi Erikom a žiakmi súvisí so šikanou z obdobia, keď ešte sám navštevoval základnú školu.

Starosta podal trestné oznámenie


Starosta Čeľadíc Peter Pukan pre TV JOJ uviedol, že o incidente sa dozvedel ako zriaďovateľ školy a následne podal trestné oznámenie. Od jeho podania podľa jeho slov uplynulo deväť dní. Obavy v škole podľa neho zvyšuje aj skutočnosť, že mladík býva v blízkosti základnej školy a naďalej sa pohybuje po obci.

Do prípadu sa zapojila aj prokuratúra. Námestník krajskej prokuratúry Nitra Jaroslav Maček uviedol, že o prípade sa dozvedeli až v stredu a okresná prokuratúra následne začala konať.

Prípad vyvolal obavy aj v súvislosti s utorkovým násilným incidentom na základnej škole v Staškove, pri ktorom zomrela jedna učiteľka, ďalšia je hospitalizovaná so zraneniami a 12-ročná žiačka je po útoku 13-ročného spolužiaka stále vo veľmi vážnom stave.


Zdroj: SITA.sk - Prípad vyhrážok sekerou pred školou v Čeľadiciach má dohru. Generálna prokuratúra preverí postup polície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Žena zomrela po výbuchu v bytovom dome vo švajčiarskom Neuchateli
<< predchádzajúci článok
Kaliňák dohadzuje kšefty a Bartek zatajuje príjmy, Hnutie Slovensko podáva podnety na parlamentný výbor – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 