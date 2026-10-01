|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 1.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Arnold
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. októbra 2026
Prípad vyhrážok sekerou pred školou v Čeľadiciach má dohru. Generálna prokuratúra preverí postup polície
Tagy: Generálny prokurátor
Do prípadu sa zapojila aj prokuratúra. Osemnásťročný mladík v Čeľadiciach v okrese Nitra sa vyhrážal žiakom základnej školy sekerou. Informovala o tom
Zdieľať
1.10.2026 (SITA.sk) - Do prípadu sa zapojila aj prokuratúra.
Osemnásťročný mladík v Čeľadiciach v okrese Nitra sa vyhrážal žiakom základnej školy sekerou. Informovala o tom TV JOJ. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vo štvrtok na sociálnej sieti informoval, že nariadil preveriť včasnosť a zákonnosť postupu polície a prokuratúry.
„V súvislosti s medializovaným prípadom vyhrážania sa deťom so sekerou v ruke pred ZŠ v Čeľadiciach som uložil riaditeľovi trestného odboru Generálnej prokuratúry SR preskúmať včasnosť a zákonnosť postupu orgánov Policajného zboru a podriadených prokuratúr,“ napísal Žilinka.
Podľa informácií TV JOJ autentické video duchaprítomne nakrútil jeden zo žiakov základnej školy. 18-ročný Erik drží v rukách sekeru a vykrikuje, že jedného z chlapcov príde domov zabiť. Na videu ďalej hovorí, že príde aj do školy. Konflikt medzi Erikom a žiakmi súvisí so šikanou z obdobia, keď ešte sám navštevoval základnú školu.
Starosta Čeľadíc Peter Pukan pre TV JOJ uviedol, že o incidente sa dozvedel ako zriaďovateľ školy a následne podal trestné oznámenie. Od jeho podania podľa jeho slov uplynulo deväť dní. Obavy v škole podľa neho zvyšuje aj skutočnosť, že mladík býva v blízkosti základnej školy a naďalej sa pohybuje po obci.
Do prípadu sa zapojila aj prokuratúra. Námestník krajskej prokuratúry Nitra Jaroslav Maček uviedol, že o prípade sa dozvedeli až v stredu a okresná prokuratúra následne začala konať.
Prípad vyvolal obavy aj v súvislosti s utorkovým násilným incidentom na základnej škole v Staškove, pri ktorom zomrela jedna učiteľka, ďalšia je hospitalizovaná so zraneniami a 12-ročná žiačka je po útoku 13-ročného spolužiaka stále vo veľmi vážnom stave.
Zdroj: SITA.sk - Prípad vyhrážok sekerou pred školou v Čeľadiciach má dohru. Generálna prokuratúra preverí postup polície © SITA Všetky práva vyhradené.
Osemnásťročný mladík v Čeľadiciach v okrese Nitra sa vyhrážal žiakom základnej školy sekerou. Informovala o tom TV JOJ. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vo štvrtok na sociálnej sieti informoval, že nariadil preveriť včasnosť a zákonnosť postupu polície a prokuratúry.
Mladík sa mal žiakom vyhrážať smrťou
„V súvislosti s medializovaným prípadom vyhrážania sa deťom so sekerou v ruke pred ZŠ v Čeľadiciach som uložil riaditeľovi trestného odboru Generálnej prokuratúry SR preskúmať včasnosť a zákonnosť postupu orgánov Policajného zboru a podriadených prokuratúr,“ napísal Žilinka.
Podľa informácií TV JOJ autentické video duchaprítomne nakrútil jeden zo žiakov základnej školy. 18-ročný Erik drží v rukách sekeru a vykrikuje, že jedného z chlapcov príde domov zabiť. Na videu ďalej hovorí, že príde aj do školy. Konflikt medzi Erikom a žiakmi súvisí so šikanou z obdobia, keď ešte sám navštevoval základnú školu.
Starosta podal trestné oznámenie
Starosta Čeľadíc Peter Pukan pre TV JOJ uviedol, že o incidente sa dozvedel ako zriaďovateľ školy a následne podal trestné oznámenie. Od jeho podania podľa jeho slov uplynulo deväť dní. Obavy v škole podľa neho zvyšuje aj skutočnosť, že mladík býva v blízkosti základnej školy a naďalej sa pohybuje po obci.
Do prípadu sa zapojila aj prokuratúra. Námestník krajskej prokuratúry Nitra Jaroslav Maček uviedol, že o prípade sa dozvedeli až v stredu a okresná prokuratúra následne začala konať.
Prípad vyvolal obavy aj v súvislosti s utorkovým násilným incidentom na základnej škole v Staškove, pri ktorom zomrela jedna učiteľka, ďalšia je hospitalizovaná so zraneniami a 12-ročná žiačka je po útoku 13-ročného spolužiaka stále vo veľmi vážnom stave.
Zdroj: SITA.sk - Prípad vyhrážok sekerou pred školou v Čeľadiciach má dohru. Generálna prokuratúra preverí postup polície © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Generálny prokurátor
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Žena zomrela po výbuchu v bytovom dome vo švajčiarskom Neuchateli
Žena zomrela po výbuchu v bytovom dome vo švajčiarskom Neuchateli
<< predchádzajúci článok
Kaliňák dohadzuje kšefty a Bartek zatajuje príjmy, Hnutie Slovensko podáva podnety na parlamentný výbor – VIDEO
Kaliňák dohadzuje kšefty a Bartek zatajuje príjmy, Hnutie Slovensko podáva podnety na parlamentný výbor – VIDEO