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01. októbra 2026
Žena zomrela po výbuchu v bytovom dome vo švajčiarskom Neuchateli
Tagy: Obete Výbuch plynu
Polícia vyšetruje príčinu explózie, podľa predbežných zistení mohla súvisieť s prítomnosťou plynu v byte. Päťdesiatpäťročná žena zomrela na následky zranení, ktoré utrpela pri utorkovom ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje príčinu explózie, podľa predbežných zistení mohla súvisieť s prítomnosťou plynu v byte.
Päťdesiatpäťročná žena zomrela na následky zranení, ktoré utrpela pri utorkovom výbuchu v bytovom dome v meste Neuchatel na severozápade Švajčiarska. O jej úmrtí informovala v stredu miestna polícia.
V čase explózie, ku ktorej došlo krátko pred poludním v byte na prvom poschodí, sa v budove nachádzali štyria ľudia. Troch z nich previezli na lekárske vyšetrenie.
Najvážnejšie zranenia utrpela 55-ročná žena, ktorá sa nachádzala priamo v byte, kde nastal výbuch. Do nemocnice ju transportoval vrtuľník. „Žiaľ, v stredu ráno svojim zraneniam podľahla,“ uviedla polícia v Neuchateli.
Video zverejnené švajčiarskou verejnoprávnou televíziou RTS zachytávalo plamene a hustý čierny dym vychádzajúci z okien bytu na prvom poschodí. Výbuch zároveň výrazne poškodil spodnú časť fasády budovy.
Polícia pokračuje v technickom a forenznom vyšetrovaní s cieľom určiť presnú príčinu explózie. Predbežné zistenia podľa nej naznačujú, že výbuch mohol „súvisieť s prítomnosťou plynu v byte“.
Zdroj: SITA.sk - Žena zomrela po výbuchu v bytovom dome vo švajčiarskom Neuchateli © SITA Všetky práva vyhradené.
Päťdesiatpäťročná žena zomrela na následky zranení, ktoré utrpela pri utorkovom výbuchu v bytovom dome v meste Neuchatel na severozápade Švajčiarska. O jej úmrtí informovala v stredu miestna polícia.
V čase explózie, ku ktorej došlo krátko pred poludním v byte na prvom poschodí, sa v budove nachádzali štyria ľudia. Troch z nich previezli na lekárske vyšetrenie.
Najvážnejšie zranenia utrpela 55-ročná žena, ktorá sa nachádzala priamo v byte, kde nastal výbuch. Do nemocnice ju transportoval vrtuľník. „Žiaľ, v stredu ráno svojim zraneniam podľahla,“ uviedla polícia v Neuchateli.
Video zverejnené švajčiarskou verejnoprávnou televíziou RTS zachytávalo plamene a hustý čierny dym vychádzajúci z okien bytu na prvom poschodí. Výbuch zároveň výrazne poškodil spodnú časť fasády budovy.
Polícia pokračuje v technickom a forenznom vyšetrovaní s cieľom určiť presnú príčinu explózie. Predbežné zistenia podľa nej naznačujú, že výbuch mohol „súvisieť s prítomnosťou plynu v byte“.
Zdroj: SITA.sk - Žena zomrela po výbuchu v bytovom dome vo švajčiarskom Neuchateli © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Obete Výbuch plynu
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