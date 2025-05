Príprava na MS vo Švédsku a Dánsku 2025: Slováci zdolali v generálke na MS Francúzov 8:1, hetrik Sýkoru

Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila v generálke na MS vo Švédsku a Dánsku (od 9. do 25. mája) nad Francúzskom 8:1. Slováci uzavreli záverečný blok prípravy druhým súbojom v rámci podujatia Retro Classic vo Zvolene, s Francúzmi zvíťazili aj v piatok 4:2. V sobotnom zápase sa blysol útočník Adam Sýkora, v rozmedzí 6 minút a 9 sekúnd zaznamenal najrýchlejší hetrik v histórii národného tímu SR. Na konte mal aj asistenciu.



Zverenci Vladimíra Országha majú po ôsmich prípravných dueloch bilanciu tri víťazstvá a päť prehier. Po zápase s Francúzskom oznámi realizačný tím záverečnú nomináciu na MS, trénerský štáb by mal zverejniť 25-členný menoslov. V kádri by mali figurovať traja brankári, osem obrancov a štrnásť útočníkov, realizačný tím tak musí vyradiť ešte päť hráčov.



V prvom zápase na svetovom šampionáte nastúpia Slováci v Štokholme proti domácim Švédom v piatok 9. mája o 20.20 h.

Retro Classic, druhý zápas:



SLOVENSKO - Francúzsko 8:1 (1:1, 5:0, 2:0)



Góly: 3. Krištof (Faško-Rudáš), 24. Sýkora (Koch, Čederle), 25. Sýkora (Takáč, Petrovický), 27. Honzek (Rosandič, Dvorský), 27. Krištof (Lantoši, Kašlík), 30. Sýkora (Čederle), 42. Dvorský (Rosandič, Chromiak), 54. Čajkovič (Ivan, Sýkora) - 10. Colotti (Ritz). Rozhodcovia: Jobbágy, Crman - Durmis, Gegáň, vylúčení: 5:4 na 2 min., navyše Mudrák a Dair 5 min. za hrubosť + Dair 5+DKZ za útok na hlavu, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 3345 divákov.



Slovensko: Hlavaj - Mudrák, Ivan, Grman, Koch, Romaňák, Rosandič, Petrovický, Golian - Sýkora, Čederle, Takáč - Chromiak, Dvorský, Hozek - Lantoši, Krištof, Kašlík - Faško-Rudáš, Roman, Hrehočrák - Čajkovič

Francúzsko: Papillon (27. Junca) - Llorca, Gallet, Spinozzi, Guebey, Besnier, Crinon, Bourgeois, Coulaud - Fabre, Bellemare, Perret - Dair, Bachelet, Rech - Leclerc, Koudri, Treille - Colotti, Ritz, Bozon

Slováci začali aktívne, od úvodných sekúnd mali puk pod kontrolou a prevahu zužitkovali gólovou strelou Krištofa po 155 sekundách hry. Na opačnej strane pohrozil Perret, ale Francúzom sa podarilo vyrovnať až v 10. minúte po rýchlom protiútoku a zakončení Colottiho. Slováci mali v prvej tretine viac šancí, ale viac gólov už nepadlo. V závere tretiny spestrila duel bitka Mudráka s Dairom.



Aj začiatok druhej tretiny vyšiel lepšie Slovákom. Do vedenia ich poslal Sýkora, keď poslal do bránky odrazený puk po strele Kocha. Ten istý hráč sa neskôr presadil opäť, keď mu skvelú prihrávku poslal Takáč. Výborný úsek Slovákov korunoval ďalším gólom Honzek, keď tečoval strelu Rosandiča a krátko po ňom strelil piaty gól Krištof. Po tomto góle Francúzi striedali brankárov, ale Junca inkasoval vzápätí po strele Sýkoru, slovenský útočník týmto gólom zavŕšil hetrik.



Aj do tretice vyšiel Slovákom úvod tretiny. V tej tretej sa už po 75 sekundách presadil Dvorský a pripísal si prvý gól v národnom tíme. Zápas sa potom už len dohrával, oba tímy šetrili sily a šancí bolo v celom zápase najmenej. Jednu z nich však premenil Čajkovič a stanovil konečné skóre duelu.

Správu budeme aktualizovať