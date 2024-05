Slovensko bez miestenky na OH v Paríži v rýchlostnej kanoistike, v A-finále neuspeli Pecsuková ani Baláž

9.5.2024 (SITA.sk) - Katarína Pecsuková Samuel Baláž boli poslednými slovenskými „želiezkami v ohni" v súvislosti s miestenkou na OH 2024 v Paríži v rýchlostnej kanoistike. Ani oni dvaja sa však nekvalifikovali pod päť kruhov.V maďarskom Szegede na svetovej kvalifikácii síce postúpili v K1 do A-finále, no neobsadili prvé dve priečky, ktoré zaručovali postup do Paríža.Samuel Baláž na kilometrovej trati finišoval štvrtý, od miestenky ho delilo 67 stotín sekundy. Katarína Pecsuková na 500 m obsadila napokon 8. pozíciu, od postupu ju delilo takmer 5 sekúnd.Slovenská rýchlostná kanoistika nebude mať zastúpenie na OH premiérovo v ére samostatnosti. Pod piatimi kruhmi doteraz získali slovenskí reprezentanti päť medailí - tri strieborné a dve bronzové.