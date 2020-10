Prišiel vám do schránky tento list? Je to hoax a varujte známych, odkazuje polícia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ľudom prichádzajú do schránok listy, ktoré šíria hoaxy o koronavíruse . Upozorňuje na to Policajný zbor SR na sociálnej sieti. V liste šíriacom nepravdy sa píše napríklad o tom, že po podaní vakcíny na ochorenie COVID-19 malo 80 percent dobrovoľníkov nežiadúce účinky.Podľa polície by sa mali ľudia k tomuto spôsobu šíreniu hoaxov postaviť rovnako, ako k tým na internete.„Varuje svojich známych, neverte výmyslom. V prípade, ak vám príde takýto list do schránky, odneste ho na najbližšie policajné oddelenie s vysvetlením, že ide o zásielku, ktorá je zasielaná veľkému množstvo domácností,“ vysvetlila polícia.