Všeobecnú zdravotnú poisťovňu okradli o 58 miliónov eur, vyhlásil premiér Matovič (video)

Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda vlády Igor Matovič.

Robert Fico s krytím Petra Pellegriniho podľa premiéra vytvoril systém, kde tunelovali štátnu poisťovňu v prospech súkromných. Za roky 2017, 2018 a 2019 podľa neho tento systém okradol VšZP o 243 mil. eur.

„Peniaze skončili na súkromných účtoch majiteľov súkromných zdravotných poisťovní,“ uviedol premiér.

Urobili z VšZP „ošklbanú hus“

„Fico s Pellegrinim spravili z VšZP ošklbanú hus, ale perie nekončilo v našom spoločnom paplóne, ale skončilo v duchne pána Jaroslava Haščáka a ďalších ľudí, ktorí vlastnia skromné zdravotné poisťovne,“ konštatoval Matovič. Preto sa podľa neho kabinet rozhodol „systematicky vykrádanej VšZP“ poskytnúť pomoc vo výške 100 mil. eur.

Ako doplnil, cez pomoc, ktorá bola počas koronakrízy nastavená, poskytli 87 mil. eur vlastne všetkým zdravotným poisťovniam. „Keď raz prispejete zamestnávateľom na to, aby mohli zamestnávať ľudí alebo dať im príspevok na odvody, príslušná časť skončí v zdravotných poisťovniach,“ uviedol.

Štátna poisťovňa vytvorila v roku 2016 vyše 100-miliónovú stratu

Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková konštatovala, že štát prvýkrát podporuje svoju zdravotnú poisťovňu zvýšením základného imania o 100 mil. eur. Prečo k tomu prišlo vysvetlila tým, že VšZP vytvorila v roku 2016 stratu okolo 112 mil. eur.

Keď sa začal prehodnocovať rok 2015, zistilo sa, že účtovníctvo nebolo správne, boli robené opravné zápisy. V rokoch 2015 a 2016 sa VšZP nehospodárnym nakladaním s peniazmi zadlžila sa až na sumu 190 mil. eur.

Pomoc nie je nezákonná, tvrdí Ježíková

„Keď raz toto máte v účtovníctve, tak sa to s vami ťahá do budúcnosti,“ povedala Ježíková. Doplnila, že rezort si je na 100 % istý a má to potvrdené aj rozsudkom Európskeho súdneho dvora, že takáto pomoc VšZP nie je nezákonnou štátnou pomocou.

„Súkromné poisťovne sa nemôžu tváriť, že sú súkromní podnikatelia dlhé roky, keď vykazujú zisky, ale keď majú trochu prispieť a podieľať sa na strate, zrazu povedia, že sú rozpočtová organizácia a očakávajú, že štát príde a zaplatí straty,“ dodal predseda vlády.

Dôvera hovorí o arogantnom výsmechu voči dvom miliónom občanov

„Neochota vlády Igora Matoviča spravodlivo dofinancovať zdravotnícky sektor je arogantným výsmechom viac ako dvom miliónom občanov, ktorí sú poistení v súkromných zdravotných poisťovniach,“ reagovala na výroky premiéra zdravotná poisťovňa Dôvera.

Podľa PR špecialistu Dôvery Mateja Štepianského nedokázali ako súčasná, tak ani predchádzajúce vlády zabezpečiť transparentný a stabilný systém financovania zdravotnej starostlivosti.

Ako doplnil, dokazuje to fakt, že štát dlhodobo neplatí férovú sadzbu za tzv. poistencov štátu – deti, dôchodcov, mamičky na materskej, či nezamestnaných občanov.

„Argumenty predstaviteľov vlády Igora Matoviča k tomu, prečo nechcú pristúpiť k spravodlivému dofinancovaniu zdravotníckeho sektora, považujeme za demagógiu. Bojom proti Pente si táto vláda zobrala za rukojemníkov poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Je to o to zarážajúcejšie, že k takémuto riešeniu pristupuje v roku, ktorý je zásadne negatívne ovplyvnený pandémiou,“ uviedol Štepianský.

Snaha vytlačiť z trhu súkromné zdravotné poisťovne

Návrh kapitálového vstupu štátu do súkromných zdravotných poisťovní považuje Dôvera za neprimeraný a neodôvodnený zásah do vlastníckych práv. Zároveň tento návrh považuje za prvý krok v už deklarovanej snahe vytlačiť z trhu súkromné zdravotné poisťovne.

„To, že zdravotná poisťovňa Dôvera a zdravotnícke zariadenia vo vlastníctve Penty hospodária so ziskom okrem iného znamená aj to, že štát nemusel z verejných zdrojov vynaložiť ani euro na ich oddlžovanie či záchranu. Dôvera funguje zdravo, dôkazom toho sú aj dane, ktoré v posledných 10 rokoch odviedla do štátneho rozpočtu v celkovej sume viac ako 90 miliónov eur,“ komentoval Štepianský.

