Pandémia COVID-19 odhalila nevedomosť aj silné miesta spoločnosti, povedala Čaputová na konferencii Globsec

Demokratické princípy sa môžu rýchlo narušiť

Potreba efektívneho vládnutia

7.10.2020 - Pandémia odhalila nevedomosť, ale aj silné miesta spoločnosti. V mnohých ohľadoch však ukázala schopnosť mobilizovať sa a spolupracovať. Občania dnes zažívajú nebezpečenstvo chudoby a obmedzeného prístupu k základným službám, akými sú zdravotníctvo či vzdelávanie. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová počas svojho vystúpenia na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum 2020.Podľa hlavy štátu súčasná kríza ukázala, že právny štát a demokratické princípy sa môžu rýchlo narušiť. Pandémie však podľa nej poskytujú aj jedinečnú príležitosť veci zlepšiť. V tejto súvislosti je potrebný proces uzdravenia, ktorý ide za rámec zdravotných systémov a zahŕňa celé spoločnosti.Čaputová tiež uviedla, že zneužívanie pravidiel môže ľudí oslabiť. Pokiaľ otvorený a úprimný dialóg nevedie k zlepšeniu, je potrebné zvážiť iné opatrenia.„Nemali by sme byť plachí a nemali by sme sa báť, mali by sme jasne ukázať, že dodržiavanie pravidiel a spoločných výhod vrátane výhod európskych fondov idú vždy spolu. A jedno bez druhého nebude možné,“ skonštatovala prezidentka.Počas krízy COVID-19 je podľa prezidentky potreba efektívneho vládnutia vyššia ako kedykoľvek predtým. Hlava štátu dodala, že straníctvo, populizmus či korupcia narušujú štátne inštitúcie a bránia ich výkonu. Je preto potrebné, aby sa inštitúcie zlepšovali, podporovali a nie podkopávali.Prezidentka na záver dodala, že súčasná kríza ukázala chyby, nevedomosť a sebectvo. Ukázala však tiež to, že pravidlá, ktoré sú tu, sa majú dodržiavať a nie zneužívať. Kríza tak podľa nej znamená aj príležitosť uzdraviť sa a napraviť, čo sa pokazilo.