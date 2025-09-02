|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Linda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. septembra 2025
Príslušník Finančnej správy SR čelí obžalobe pre korupciu a prijímanie úplatku
Tagy: Colníci Korupcia Obžaloba Prokuratúra
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu pre zločin prijímania úplatku na ...
Zdieľať
2.9.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu pre zločin prijímania úplatku na príslušníka Finančnej správy SR.
Ako ďalej informovala hovorkyňa košickej krajskej prokuratúry Jarmila Janová, dotyčný, služobne zaradený ako colný kontrolór pobočky Colného úradu Vyšné Nemecké, totiž pri vykonávaní colnej kontroly prijal peňažný úplatok.
„Teda ako verejný činiteľ, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu,“ uviedla Janová. Doplnila, že ku skutku došlo ešte v októbri 2021.
Zdroj: SITA.sk - Príslušník Finančnej správy SR čelí obžalobe pre korupciu a prijímanie úplatku © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako ďalej informovala hovorkyňa košickej krajskej prokuratúry Jarmila Janová, dotyčný, služobne zaradený ako colný kontrolór pobočky Colného úradu Vyšné Nemecké, totiž pri vykonávaní colnej kontroly prijal peňažný úplatok.
„Teda ako verejný činiteľ, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu,“ uviedla Janová. Doplnila, že ku skutku došlo ešte v októbri 2021.
Zdroj: SITA.sk - Príslušník Finančnej správy SR čelí obžalobe pre korupciu a prijímanie úplatku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Colníci Korupcia Obžaloba Prokuratúra
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Premiér Robert Fico sa v Pekingu stretol s Vladimirom Putinom
Premiér Robert Fico sa v Pekingu stretol s Vladimirom Putinom
<< predchádzajúci článok
Projekt „Justícia deťom“ má mládeži priblížiť úlohy a funkcie súdnej rady, ako aj prácu sudcov
Projekt „Justícia deťom“ má mládeži priblížiť úlohy a funkcie súdnej rady, ako aj prácu sudcov