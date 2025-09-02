Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

02. septembra 2025

Príslušník Finančnej správy SR čelí obžalobe pre korupciu a prijímanie úplatku


Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu pre zločin prijímania úplatku na ...



img_1652_copy 676x451 2.9.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu pre zločin prijímania úplatku na príslušníka Finančnej správy SR.


Ako ďalej informovala hovorkyňa košickej krajskej prokuratúry Jarmila Janová, dotyčný, služobne zaradený ako colný kontrolór pobočky Colného úradu Vyšné Nemecké, totiž pri vykonávaní colnej kontroly prijal peňažný úplatok.

„Teda ako verejný činiteľ, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu,“ uviedla Janová. Doplnila, že ku skutku došlo ešte v októbri 2021.


Zdroj: SITA.sk - Príslušník Finančnej správy SR čelí obžalobe pre korupciu a prijímanie úplatku © SITA Všetky práva vyhradené.

