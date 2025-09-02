|
Utorok 2.9.2025
Meniny má Linda
Denník - Správy
02. septembra 2025
Premiér Robert Fico sa v Pekingu stretol s Vladimirom Putinom
„Mimoriadne nám záleží na štandardizácii vzťahov Slovenska a Ruskej federácie,“ povedal mu Fico. Ruský prezident zase vyzdvihol slovenskú zahraničnú politiku a dodal, že má priaznivý vplyv na hospodárstvo.
Fico hovoril aj o tom, že členstvo v NATO a EÚ sú naším životným priestorom. „Nepatrím k politikom, ktorí ťahajú medové motúzy.“
Ficov príbeh o žabe
Aj Putinovmu hovorcovi a následne Putinovi porozprával Fico príbeh o žabe, ktorá sa pozerá z dna studne – a Európska únia podľa neho vidí len priezor zo studne a nie je schopná reagovať na vývoj sveta.
Tento príbeh slovenský premiér rozpovedal už pred svojou cestou do Číny, teraz ho teda zopakoval Putinovmu hovorcovi a aj ruskému prezidentovi.
Povedal mu ešte, že sa na nás môže Rusko spoľahnúť v starostlivosti o pamätníky. Pochválil pritom Rusko za vysoké tempo obnovy vojenského cintorína v Michalovciach, kde podľa neho nestíhame s Rusmi držať krok.
Čo vravel Putin
Ruský prezident zopakoval, že jeho krajina zostáva „spoľahlivým dodávateľom energetických zdrojov“, a pripomenul, že niektoré slovenské spoločnosti naďalej úspešne pôsobia na ruskom trhu, čo je podľa neho výhodné aj pre samotnú krajinu.
Štáty NATO sú podľa Putina „špecialistami na horory“ pre údajné príbehy o Rusku. Tvrdenia európskych štátov o tom, že Rusko údajne plánuje útok na ňu, sú podľa Putina buď provokáciou, alebo úplnou nekompetentnosťou.
NATO sa podľa neho snažilo absorbovať takmer celý postsovietsky priestor a Ruská federácia bola nútená na to reagovať. Tvrdí, že Rusko dlho tolerovalo útoky ukrajinských ozbrojených síl na svoje energetické zariadenia, ale až teraz začalo vážne reagovať.
Putin zároveň dúfa, že konštruktívny dialóg so Spojenými štátmi bude pokračovať, a hovoril, že s Trumpom na Aljaške diskutoval o možnostiach zabezpečenia bezpečnosti Ukrajiny po skončení konfliktu.
Fico blahoželal Putinovi k Aljaške
Fico zablahoželal Putinovi k samitu s Trumpom na Aljaške o vojne na Ukrajine. „Veľmi by som privítal, keby som dostal základné informácie, kde sa nachádzame, čo môžeme očakávať,“ hovoril Putinovi Fico.
Slovenský premiér predpovedal, že mu „všetci“ budú zajtra telefonovať, čo mu Putin povedal a čo sa deje vo vojne na Ukrajine – zrejme myslel lídrov krajín EÚ.
Čo píšu ruské noviny
Ruský denník Kommersant označil vo svojom článku Roberta Fica ako premiéra Maďarska. Putin na stretnutí s ním hovoril, o tom, že vraj Rusko nikdy nemalo problém s členstvom Ukrajiny v EÚ.
„Čo sa týka NATO, to je iná vec,“ povedal s tým, že je to pre Rusko neprijateľné. Tvrdil aj to, že Ukrajina by sa mala sama rozhodnúť, ako si zabezpečí svoju bezpečnosť. To je pritom v úzkom rozpore s ruskými požiadavkami pre ukončenie vojny.Správu budeme aktualizovať
Premiér R. Fico sa po návrate z Číny stretne s prezidentom Zelenským (1. 9. 2025)
Fico verí, že novelizácia Ústavy SR bude schválená v septembri (17. 6. 2025)
Robert Fico v Handlovej zopakoval, že atentátnikovi Jurajovi Cintulovi odpustil (15. 5. 2025)
R. Fico položil kvety k Hrobu neznámeho vojaka v Moskve (9. 5. 2025)
Putin sa 9. mája stretne so slovenským premiérom Ficom, oznámil Kremeľ (6. 5. 2025)
Robert Fico zazdieľal fotku s Putinom a hovorí, že o vojne teraz rozhodne len ruský prezident a Trump, Ukrajina príde o územie a aj o možnosť členstva v NATO. (13. 2. 2025)
Robert Fico navrhuje dať do ústavy, že sú len dve pohlavia, zákaz adopcií homosexuálnymi pármi či zaviesť možnosť, že predpisy EÚ už nebudú musieť mať prednosť pred domácimi zákonmi. (27. 1. 2025)
Fico zvolá k informáciám SIS Bezpečnostnú radu SR (22. 1. 2025)
Fico odmieta odchod z politiky. Vládna moc sa nebude meniť na uliciach, len vo voľbách, odkázal (21. 1. 2025)
Premiér Fico sa vyhráža psychiatrom Heretikovi a Haštovi, ktorí ho v liste vyzvali k zmene správania (19. 1. 2025)
Strana vidieka má podľa Huliaka v parlamente už päť poslancov, dvaja však zostávajú záhadou
Príslušník Finančnej správy SR čelí obžalobe pre korupciu a prijímanie úplatku