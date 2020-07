Príspevky pre zamestnávateľov a SZČO na udržanie zamestnanosti sa budú poskytovať do konca septembra

Pokles slovenskej ekonomiky

skonštatovalo ministerstvo práce.

Príspevky podľa poklesu tržieb

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2020 (Webnoviny.sk) - Príspevky na udržanie zamestnanosti pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) budú úrady práce a sociálnych vecí poskytovať do konca septembra tohto roka. V stredu o tom rozhodla vláda.Šéf rezortu práce a sociálnych vecí Milan Krajniak vláde navrhoval, aby štát poskytoval príspevky buď do konca septembra tohto roka, alebo až do konca tohto roka. Hovorkyňa ministra práce a sociálnych vecí Eva Rovenská agentúru SITA informovala o tom, že sa vláda priklonila k tomu, aby sa príspevky na udržanie zamestnanosti poskytovali do konca septembra tohto roka.Rezort práce pritom v materiáli preferoval alternatívu, podľa ktorej sa pomoc na udržanie zamestnanosti bude poskytovať až do konca tohto roka, teda do času, kým vláda schváli návrh zákona o zavedení trvalého mechanizmu podpory skrátenej pracovnej doby, tzv. kurzarbeit "Aj napriek pozitívnemu vývoju epidemiologickej situácie na Slovensku a postupnému uvoľňovaniu opatrení zavedených v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 negatívne dopady tejto situácie na spoločnosť, zamestnanosť, trh práce a s tým súvisiace dopady na existenciu pracovných miest, resp. potrebu udržania pracovných miest vážne pretrvávajú," odôvodnilo predĺženie projektu ministerstvo práce.Podľa makroekonomických prognóz Inštitútu finančnej politiky z júna 2020 slovenská ekonomika v dôsledku globálnej pandémie klesne v roku 2020 o 9,8 %."Z týchto dôvodov preto považujeme za dôležité aj naďalej, po uplynutí júla 2020, pokračovať v poskytovaní finančnej kompenzácie zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám zasiahnutých mimoriadnou situáciou," pokračoval rezort práce.Predĺženie obdobia poskytovania finančnej pomoci do konca tohto roka by podľa rezortu práce a sociálnych vecí nepredstavovalo dodatočné zvýšenie finančných prostriedkov. "Očakávané výdavky na podporu udržania zamestnanosti v projekte 'Prvá pomoc' sú v rámci schváleného finančného limitu 1,3825 mld. v uznesení vlády zo 14. apríla 2020,"Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti dostáva tá SZČO, ktorej tržby pre koronakrízu klesli najmenej o 20 percent. Pri poklese tržieb o viac ako 20 percent je tento príspevok za apríl tohto roka a ďalšie mesiace 180 eur, pri poklese viac ako 40 percent tvorí 300 eur, pri viac ako 60 percent ide o sumu 420 eur a pri poklese viac ako 80 percent je to čiastka 540 eur.Za marec dostala SZČO paušálny príspevok v polovičnej sume. Mieru poklesu tržieb SZČO špecifikuje v čestnom vyhlásení, zníženie tržieb sa porovnáva voči rovnakému obdobiu roku 2019, prípadne voči priemeru za celý rok 2019.Zamestnávateľ, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, môže čerpať od štátu príspevok na úhradu mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, maximálne v sume 880 eur.Štát vypláca pomoc aj pre konateľov jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré neplatili sociálne odvody alebo prerušili svoju živnosť a dohodárov. Ak tieto osoby počas súčasnej krízy nemajú žiadny iný príjem, môžu od štátu dostávať za apríl a máj tohto roka 210 eur mesačne a za marec 105 eur. Podmienkou je však to, že ich pracovný vzťah naďalej trvá.