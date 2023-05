Prigožin označil Rusov za neschopných bojovať a Ukrajincov za jednu z najsilnejších armád na svete

Neschopní Rusi

Vpády do Belgorodskej oblasti

24.5.2023 -Šéf žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin vyhlásil, že jeho muži sú momentálne najlepšími bojovníkmi na svete.Ako referuje spravodajský web CNN, zároveň podotkol, že ruskí vojaci nie sú schopní bojovať nielen proti Ukrajincom, ale dokonca ani na vlastnom území.„Teraz to dokážem posúdiť podľa vlastnej skúsenosti. Viem, ako bojujú rôzne krajiny. Dnes je Wagnerova skupina najlepšou armádou na svete. Po nej, aby som bol politicky korektný, by som mal povedať, že nasleduje ruská armáda, ale som presvedčený, že Ukrajinci sú dnes jednou z najsilnejších armád na svete," povedal Prigožin v utorok v rozhovore s proruským blogerom Konstantinom Dolgovom na Telegrame.Wagnerovci cez víkend tvrdili, že na východe Ukrajiny obsadili všetky územia, ktoré plánovali, a to vrátane mesta Bachmut. Taktiež uviedli, že vo štvrtok opustia frontovú líniu na východe Ukrajiny a prenechajú pozície ruskému ministerstvu obrany.Prigožin v utorok povedal, že Ukrajinci sú „vysoko organizovaní, výborne vycvičení a ich spravodajstvo je na najvyššej úrovni, pričom dokážu s rovnakým úspechom prevádzkovať akýkoľvek vojenský systém, či už sovietsky alebo od NATO".Samostatne, na otázku o nedávnych cezhraničných vpádoch do Belgorodskej oblasti, ku ktorým sa prihlásili protiputinovskí Rusi, Prigožin povedal, že „skupiny ruských dobrovoľníckych zborov nehanebne vstupujú do Belgorodskej oblasti" a ruské obranné sily „nie sú absolútne pripravené klásť im odpor v akejkoľvek podobe alebo forme".Šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov nedávno povedal, že aj keď si Prigožin často vymýšľa, keď hovorí o úspechoch na bojisku, približne 80 percent iných správ býva pravdivých.