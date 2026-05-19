Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Aston Villa je inšpirovaná legendami a v Európskej lige mieri za triumfom
Anglický futbalový klub Aston Villa z Birminghamu čerpá inšpiráciu od bývalých majstrov Európy, keď sa snaží ukončiť 30-ročné čakanie na trofej vo finále Európskej ligy. Už v stredu večer v tureckom Istanbule v ňom nastúpi proti nemeckému Freiburgu.
Tím trénera Unaiho Emeryho smeruje do Turecka, kde sa predstaví v prvom veľkom európskom finále za ostatných 44 rokov. "The Villans" sa preslávili prekvapením, keď v roku 1982 v poslednom zápase Európskeho pohára zdolali Bayern Mníchov zásluhou presného zakončenia Petra Witheho.
Útočník Aston Villy Ollie Watkins uviedol, že sa plánuje pozrieť na zábery Witheho víťazného gólu ako zdroj inšpirácie pred súbojom proti podceňovanému Freiburgu na štadióne Besiktasu.
"Ešte som ten gól Witheho nevidel, ale chystám sa na to v najbližších dňoch pred finále ako na inšpiráciu. Peter je legenda. Už som sa s ním niekoľkokrát stretol. Minulý týždeň sa prišiel pozrieť tréning. Je úžasné mať takú legendu medzi nami," povedal Watkins.
Tri dekády čakania
Od tej slávnej chvíle v Rotterdame čelila Aston Villa rôznym výzvam vrátane dvoch zostupov do druhej ligy v rokoch 1987 a 2016 a prehier vo všetkých štyroch domácich finále po triumfe v Ligovom pohári v roku 1996.
Klub však ožil pod vedením kouča Emeryho, v minulej sezóne sa dostal do štvrťfinále Ligy majstrov a v tejto sezóne skončí na 4. mieste v Premier League.
Cesta klubu do finále si získala priazeň aj oddaného fanúšika princa Williama, ktorý sa zúčastnil radostných osláv vo Villa Parku po semifinálovom triumfe 4:0 nad Nottinghamom Forest.
Kráľ EL?
Emery môže upevniť svoj status "kráľa Európskej ligy", keď zabojuje o piaty triumf v tejto súťaži. Španielsky kouč sa pripravuje na svoje šieste finále Európskej ligy po troch víťazstvách s FC Sevilla, jedným s Villarrealom a jednej prehre s Arsenalom v roku 2019.
Jeho tím cestuje do Turecka vo výbornej nálade po zabezpečení si účasti v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov víťazstvom 4:2 nad Liverpoolom. Aston Villa bude v prvom finále od prehry v Ligovom pohári 2020 s Manchester City favoritom. Freiburg sa dostal do európskeho finále prvýkrát a momentálne je siedmy v I. bundeslige.
"Hrám pre trofej a tento vysoký level nám prináša veľa krásnych okamihov. Cítim sa na tejto úrovni veľmi komfortne. Fanúšikovia by mali pochopiť, že sme postúpili na novú úroveň a sú za to šťastní," povedal Emery.
Naštartovala ich prehra
Emery bol výborným ťahom klubu, ktorý sa v roku 2022 pohyboval tesne nad pásmom zostupu. Prehra s Olympiakosom Pireus v semifinále Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 bola podľa neho kľúčovým momentom, ktorý spôsobil premenu tímu na skutočných uchádzačov o trofeje.
"Po neúspechu v semifinále sme išli procesom, ktorý nás dostal tam, kde sme teraz. Všetko ide podľa plánu. Byť v Európe znamená byť konzistentný. Náš cieľ je pokračovať čo najdlhšie, udržať si vysoký štandard a ambície," uzavrel.
