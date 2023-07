Z krásneho modrého Dunaja na horný Hron: Brezno môže ťažiť z toho, že je mestom krátkych vzdialeností

Kotlinová poloha a časté inverzie

Viaczložkový projekt Smart City Academy

Inšpirácia na študijnom pobyte vo Viedni

6.7.2023 (SITA.sk) -Jedným z opatrení, ako zvýšiť atraktivitu miest pre mladých ľudí, je cielená starostlivosť o životné prostredie. O sledovaných parametroch čistoty ovzdušia, rôznych vplyvoch na jeho kvalitu a konkrétnych možnostiach zlepšenia deťom v Brezne popularizačným a prístupným spôsobom porozprával Martin Kremler zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.V rámci tohto bloku podujatí zahrnutých do projektu Smart City Academy sa workshopy konali aj v Košiciach a Dubnici nad Váhom.Brezno na hornom toku Hrona je síce obklopené lesmi znižujúcimi emisie, ale kotlinová poloha a častý výskyt inverzií zvyšujú predpoklad pretrvávania znečistenia ovzdušia. Spôsobujú ho najmä častice vznikajúce pri vykurovaní domov tuhým palivom.Súčasťou prednášky odborníka zo SHMÚ na Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša bola inštruktáž o správnom výbere a príprave dreva na kúrenie, ale aj navigácia na internetové stránky a aplikácie, cez ktoré sa dá kontrolovať aktuálny stav znečistenia ovzdušia v regióne.Popri lokálnom kúrení je hlavným zdrojom splodín automobilová doprava. "Pri Brezne pritom platí, že je mestom krátkych vzdialeností, ktoré umožňujú presúvať sa pešo alebo na bicykli a len pri väčších cestách využívať motorové vozidlá," upozornil v tejto súvislosti expert Smart Cities Klubu Jaroslav Kacer.Historicky s baníctvom a ťažbou ťažkých kovov spojené Brezno je členom neformálneho združenia Smart Cities Klub, ktoré pre municipality slúži ako platforma na zdieľanie inteligentných riešení v záujme zlepšovania prostredia a zvyšovania kvality života.Do agendy Smart Cities Klubu spadá viaczložkový projekt Smart City Academy spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.Hlavným adresátom projektu sú samosprávy a ich predstavitelia. Cieľom je však aj edukácia a aktivácia verejnosti, predovšetkým mládeže, a to prostredníctvom environmentálnej výchovy na základných školách vo vybraných členských mestách Smart Cities Klubu po celom Slovensku.Počas trvania projektu Smart City Academy sa udeje dovednasú kľúčové pre reálny prenos know-how v oblasti kvality ovzdušia a monitoringu, keďže sprostredkúvajú overene funkčné riešenia. Plánovaný počet oslovených osôb sa blíži k pol miliónu.Primátor Brezna Tomáš Abel, ktorý je vo funkcii už tretie volebné obdobie, vlani bol na výjazdovej prehliadke Aspernu, modernej štvrte Viedne budovanej a prevádzkovanej v súlade s konceptom smart cities. "Už počas tohto študijného pobytu netajil, že ho to inšpirovalo a bude hľadať cesty, ako preniesť skúsenosti do mestských zámerov," skonštatoval predseda Smart Cities Klubu Miloslav Jurík.Informačný servis