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15. júna 2026
Zelenskyj vyzval lídrov G7, aby po najnovších útokoch zvýšili tlak na Rusko
Kyjev žiada ďalšie sankcie a posilnenie protivzdušnej obrany po smrteľných raketových útokoch na ukrajinské mestá.
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v pondelok lídrov krajín skupiny G7, ktorí sa zídu na summite vo Francúzsku, aby zvýšili tlak na Rusko po najnovšej vlne smrtiacich útokov na ukrajinské územie.
Viac tlaku na agresora
Zelenskyj reagoval na rozsiahle ruské raketové a dronové útoky, ktoré si v posledných hodinách vyžiadali obete na životoch a poškodili civilnú infraštruktúru vo viacerých mestách vrátane Kyjeva a Charkova.
„Je veľmi dôležité, aby prišla reakcia krajín G7, ktoré sa teraz stretávajú na svojom summite, a aby táto reakcia bola rozhodná a konkrétna: viac tlaku na agresora a viac podpory pre ukrajinskú protivzdušnú obranu, najmä v oblasti protibalistických schopností,“ uviedol Zelenskyj.
Prímerie v nedohľadne
Ukrajinský prezident dlhodobo vyzýva západných partnerov na posilnenie dodávok systémov protivzdušnej obrany.
Kyjev argumentuje, že Rusko v posledných mesiacoch zintenzívnilo používanie balistických rakiet a útočných dronov proti mestám vzdialeným od frontovej línie.
Rusko pokračuje v rozsiahlej agresii na Ukrajine od februára 2022. Napriek opakovaným diplomatickým iniciatívam a sprostredkovateľským snahám sa doteraz nepodarilo dosiahnuť prímerie ani začať priame rokovania o ukončení vojny. Boje na fronte pokračujú najmä na východe a juhu krajiny.
Intenzívne útoky
V posledných týždňoch sa zároveň zvýšila intenzita vzájomných útokov na území oboch štátov. Ukrajina stupňuje dronové útoky na ruskú energetickú a vojenskú infraštruktúru, zatiaľ čo
Moskva pokračuje v rozsiahlych raketových a bezpilotných útokoch proti ukrajinským mestám. Konflikt si od svojho začiatku vyžiadal desaťtisíce obetí a spôsobil rozsiahle škody na infraštruktúre oboch krajín.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj vyzval lídrov G7, aby po najnovších útokoch zvýšili tlak na Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.
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