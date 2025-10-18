Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 18.10.2025
 Meniny má Lukáš
 24hod.sk    Z domova

18. októbra 2025

Proces s únoscom študentky Sone sa začne budúci týždeň, bývalý záchranár čelí vážnym obvineniam


Súdny proces s Ivom P., obžalovaným z únosu študentky Sone, ku ktorému došlo v Bratislave v roku 2023, ...



67a4a8f447876313205633 676x451 18.10.2025 (SITA.sk) -



Súdny proces s Ivom P., obžalovaným z únosu študentky Sone, ku ktorému došlo v Bratislave v roku 2023, by mal na Mestskom súde Bratislava I začať v utorok 21. októbra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vytýčil aj druhý termín hlavného pojednávania na 4. novembra.

Zostáva vo väzbe pre obavu z úteku


Sudca pre prípravné konanie ešte vo februári tohto roku vyhovel návrhu prokurátorky a vzal do Iva P. do väzby. Dôvodom bola obava z úteku a vyhýbania sa trestnému stíhaniu, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti. Stalo sa tak po tom, čo bývalého záchranára Iva P. vo veci opätovne obvinili.

Prokurátor Generálnej prokuratúry SR konajúc v mene generálneho prokurátora v nadväznosti na nález Ústavného súdu SR predtým vo februári rozhodol v sťažnostnom konaní o zrušení uznesenia prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava z apríla 2024 o zastavení trestného stíhania Iva P. obvineného pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody. Zároveň prokurátor generálnej prokuratúry prokurátorke krajskej prokuratúry uložil, aby vo veci znovu konala a rozhodla.

Ústavný súd ešte v januári 2025 zrušil pôvodné rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR, ktoré potvrdilo pôvodné zastavenie trestného stíhania Iva P. pre nepríčetnosť. Z tohto dôvodu musel Krajský súd v Bratislave zrušiť rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I, ktorý ešte v decembri minulého roku vyhovel návrhu prokuratúry a rozhodol o povolení obnovy konania v prípade Iva P. Ten sa vtedy nachádzal vo výkone ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou.

Pochybnosti o duševnom stave


Ešte koncom apríla 2024 totiž bolo voči nemu z dôvodu nepríčetnosti v čase spáchania činu zastavené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia vo viacčinnom súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody. Rozhodnutie sa opieralo o závery znaleckého skúmania duševného stavu obvineného s konštatovaním duševnej choroby v čase spáchania činov a odporúčaním ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou. Názory iných lekárov však následne vzbudili pochybnosti o pôvodnej diagnóze nepríčetnosti Iva P.

Študentka Soňa zmizla 10. septembra 2023 na ceste z autobusovej zastávky domov. Našli ju po 26 hodinách pred nemocnicou v bratislavskej Petržalke, pričom mala na tele odreniny, reznú ranu a sedem viditeľných vpichov. Na ďalší deň policajti zadržali podozrivého záchranára Iva P., ktorý mal pri sebe injekcie s rôznymi látkami vrátane ketamínu. DNA Sone navyše objavili na kľučke na sťahovanie okien v jeho aute, na plachte v byte zdravotníka a aj vo vani.




Zdroj: SITA.sk - Proces s únoscom študentky Sone sa začne budúci týždeň, bývalý záchranár čelí vážnym obvineniam © SITA Všetky práva vyhradené.

