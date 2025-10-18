Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

18. októbra 2025

V ruskom centrálnom vojenskom okruhu v ostatných mesiacoch dezertovalo viac ako 25-tisíc vojakov


Viac ako 25-tisíc vojakov a dôstojníkov ruského centrálneho vojenského okruhu dezertovalo za deväť mesiacov od vlaňajšieho novembra do júla tohto roka. Ako uviedol web



gettyimages 2151267839 676x451 18.10.2025 (SITA.sk) - Viac ako 25-tisíc vojakov a dôstojníkov ruského centrálneho vojenského okruhu dezertovalo za deväť mesiacov od vlaňajšieho novembra do júla tohto roka. Ako uviedol web Ukrajinská pravda, informovalo o tom ukrajinské vojenské spravodajstvo.


Niektorí vojaci opúšťajú svoje pozície priamo na frontovej línii, iní miznú zo svojich trvalých stanovíšť alebo sa nevracajú z dovolenky či lekárskej starostlivosti.

Podľa ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby hlavnými dôvodmi sú neznesiteľné podmienky služby, šikanovanie, nedostatok zásob a hromadné nasadzovanie do takzvaných „mlynčekov na mäso“.

V interných správach ruskej armády sa podľa ukrajinskej rozviedky hovorí aj o prípadoch úmrtia pri „nedodržaní rozkazov“, čo naznačuje streľbu na vojakov, ktorí odmietajú podnikať samovražedné útoky.


Zdroj: SITA.sk - V ruskom centrálnom vojenskom okruhu v ostatných mesiacoch dezertovalo viac ako 25-tisíc vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.

