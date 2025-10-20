|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vendelín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. októbra 2025
Proces v kauze vraždy Daniela Tupého bude pokračovať, vec sa neuzavrie ani do 20-teho výročia skutku
Súdny proces v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 bude na pôde Mestského súdu Bratislava I pokračovať ...
Zdieľať
20.10.2025 (SITA.sk) - Súdny proces v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 bude na pôde Mestského súdu Bratislava I pokračovať ďalším dokazovaním 23. januára 2026. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Záležitosť sa tak neuzavrie do 20. výročia skutku, ktoré pripadá na začiatok novembra tohto roku.
Súd už vo veci vypočul viacerých svedkov, vrátane kľúčového svedka Vladimíra M., ktorý svedčí proti obžalovanému Adamovi Puškárovi. Viacerí členovia partie, ktorá v inkriminovaný deň v roku 2005 zaútočila na Daniela Tupého a jeho kamarátov pritom odmietla vypovedať.
Právny zástupca rodiny Daniela Tupého Roman Kvasnica v tejto súvislosti navrhol, aby súd všetkých svedkov, ktorí vo veci odmietli vypovedať, znovu predvolal po uplynutí 20-ročnej premlčacej lehoty od skutku. Podľa prokurátorky Sone Juríčkovej sa však vo veci naďalej vykonávajú procesné úkony ohľadom možných spolupáchateľov.
„Je to vec stále v štádiu prípravného konania, to znamená, že tam ešte nebolo vznesené obvinenie,“ uviedla pre médiá v septembri tohto roku Z vraždy Daniela Tupého je obžalovaný advokát Adam Puškár.
Ten podľa obžaloby 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý. Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel.
Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená. Obžalovaný Puškár pred súdom ešte v roku 2023 vyhlásil, že je nevinný. Na začiatku procesu vo veci zároveň odmietol vypovedať s tým, že tak urobí neskôr.
Svedok Vladimír M. pred súdom v novembri 2023 vypovedal v postate v zhode so zisteniami orgánov činných v trestnom konaní. Priznal, že bol súčasťou partie, ktorá na bratislavskom Tyršovom nábreží v novembri 2005 napadla skupinu osôb, ktorej súčasťou bol aj Tupý.
Potvrdil tiež, že v partii útočníkov bol aj obžalovaný advokát Adam Puškár. Svedok zároveň pripustil, že Tupého tiež niekoľkokrát udrel. Priznal tiež, že sám nosil otvárací nôž, podľa vlastných slov ho však používal na údery. Podľa advokáta Kvasnicu v tejto súvislosti poškodení čakajú, kedy bude Vladimír M. obvinený. „Pretože on predsa opísal, ako útočil na hlavu Daniela Tupého,“ uviedol advokát.
Zdroj: SITA.sk - Proces v kauze vraždy Daniela Tupého bude pokračovať, vec sa neuzavrie ani do 20-teho výročia skutku © SITA Všetky práva vyhradené.
Vec v štádiu prípravného konania
Súd už vo veci vypočul viacerých svedkov, vrátane kľúčového svedka Vladimíra M., ktorý svedčí proti obžalovanému Adamovi Puškárovi. Viacerí členovia partie, ktorá v inkriminovaný deň v roku 2005 zaútočila na Daniela Tupého a jeho kamarátov pritom odmietla vypovedať.
Právny zástupca rodiny Daniela Tupého Roman Kvasnica v tejto súvislosti navrhol, aby súd všetkých svedkov, ktorí vo veci odmietli vypovedať, znovu predvolal po uplynutí 20-ročnej premlčacej lehoty od skutku. Podľa prokurátorky Sone Juríčkovej sa však vo veci naďalej vykonávajú procesné úkony ohľadom možných spolupáchateľov.
„Je to vec stále v štádiu prípravného konania, to znamená, že tam ešte nebolo vznesené obvinenie,“ uviedla pre médiá v septembri tohto roku Z vraždy Daniela Tupého je obžalovaný advokát Adam Puškár.
Doposiaľ nestotožnená osoba
Ten podľa obžaloby 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý. Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel.
Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená. Obžalovaný Puškár pred súdom ešte v roku 2023 vyhlásil, že je nevinný. Na začiatku procesu vo veci zároveň odmietol vypovedať s tým, že tak urobí neskôr.
Medzi útočníkmi bol aj obžalovaný advokát
Svedok Vladimír M. pred súdom v novembri 2023 vypovedal v postate v zhode so zisteniami orgánov činných v trestnom konaní. Priznal, že bol súčasťou partie, ktorá na bratislavskom Tyršovom nábreží v novembri 2005 napadla skupinu osôb, ktorej súčasťou bol aj Tupý.
Potvrdil tiež, že v partii útočníkov bol aj obžalovaný advokát Adam Puškár. Svedok zároveň pripustil, že Tupého tiež niekoľkokrát udrel. Priznal tiež, že sám nosil otvárací nôž, podľa vlastných slov ho však používal na údery. Podľa advokáta Kvasnicu v tejto súvislosti poškodení čakajú, kedy bude Vladimír M. obvinený. „Pretože on predsa opísal, ako útočil na hlavu Daniela Tupého,“ uviedol advokát.
Zdroj: SITA.sk - Proces v kauze vraždy Daniela Tupého bude pokračovať, vec sa neuzavrie ani do 20-teho výročia skutku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, Demokrati predbehli KDH a Hlas-SD je až za matovičovcami
Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, Demokrati predbehli KDH a Hlas-SD je až za matovičovcami
<< predchádzajúci článok
Strana európskych socialistov podľa Fica zlikvidovala autentickú ľavicu a súhlasila by aj s manželstvom medzi mačkami – VIDEO
Strana európskych socialistov podľa Fica zlikvidovala autentickú ľavicu a súhlasila by aj s manželstvom medzi mačkami – VIDEO