Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vendelín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. októbra 2025

Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, Demokrati predbehli KDH a Hlas-SD je až za matovičovcami


Tagy: Prieskum Prieskum preferencií politických strán Volebný prieskum

Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 20,87 percenta hlasov ...



Zdieľať
bp_7876 676x451 20.10.2025 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 20,87 percenta hlasov voličov. Druhá by skončila strana Smer, ktorú by volilo 16,6 percenta ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry SCIO, ktorý realizovala na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v dňoch 10. - 16. októbra.


„Októbrové preferencie potvrdili, že majstrovský kúsok Roberta Fica rozdeliť opozíciu a zároveň sa prihovoriť konzervatívnemu voličovi prostredníctvom zmeny Ústavy SR mu vyšiel takmer dokonale, a septembrový prepad strany sa oproti obdobiu pred letom úplne zastavil," skonštatoval hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.

KDH na hranici zvoliteľnosti


Premiérova strana stratila totiž v septembri takmer päť percent svojich voličov v porovnaní s výsledkami z koncom júna.

„Naopak, kresťanským demokratom táto epizóda uškodila natoľko, že sa dostali až na hranicu zvoliteľnosti do parlamentu a preferenčne ich predbehli aj mimoparlamentní Demokrati. Evidentne sa od Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), prinajmenšom dočasne, odvrátili tí jeho voliči, ktorí hlasovanie o ústave považovali viac za pomoc Robertovi Ficovi ako hlasovanie o dvoch pohlaviach," zhodnotil Klus.

Matovičovo Slovensko za Republikou



Treťou najsilnejšou stranou v parlamente by podľa prieskumu bola Republika, ktorú by volilo 11,58 percenta opýtaných. Štvrté je Hnutie Slovensko Igora Matoviča (8,78 percenta), ktoré predbehlo aj koaličný Hlas-SD (7,51 percenta). Do Národnej rady by sa ešte dostali strany Sloboda a Solidarita (7,25 percenta), Demokrati (5,34 percenta) a len tesne by prešlo bránami parlamentu KDH (5,22 percenta).

Preferencie aktuálne najsilnejšieho politického subjektu Progresívneho Slovenska zostávajú stabilné, nárast zaznamenala Sloboda a Solidarita, ktorá sa už doťahuje na naďalej upadajúci Hlas-SD. Zaujímavosťou prieskumu je podľa Klusa aj to, že napriek rozkolu práve pri ústavnom hlasovaní zostáva Hnutie Slovensko stabilné.

„Fakt, že hlasovanie o ústave takmer nijako neovplyvnilo preferencie Hnutia Slovensko naznačuje, že jeho voliči sa pravdepodobne skôr stotožnili s argumentáciou Igora Matoviča, že to bola sólo akcia dvoch členov ich poslaneckého klubu, ako interpretácii väčšej časti opozície, že išlo o vopred naplánovanú akciu," uzavrel Klus.


Zdroj: SITA.sk - Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, Demokrati predbehli KDH a Hlas-SD je až za matovičovcami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prieskum Prieskum preferencií politických strán Volebný prieskum
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zabuchnuté dvere, pokazená umývačka či defekt na bicykli? Ak máte poistenie, servis nemusíte platiť z vlastného vrecka
<< predchádzajúci článok
Proces v kauze vraždy Daniela Tupého bude pokračovať, vec sa neuzavrie ani do 20-teho výročia skutku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 