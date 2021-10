15.10.2021 - Na sociálnej sieti sa šíri hoax o tom, že očkovaným rodičom sa narodilo dieťa s chvostom. Upozorňuje na to polícia vo svojom profile Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti.





Falošnú správu zverejnil účet „Alexandra Kovacicova Purlantov“, na ktorý policajti upozorňovali už v minulosti. Status má stovky zdieľaní. Používateľ v ňom píše, že v Turecku traja lekári ukázali fotografie detí zaočkovaných rodičov. Mali mať chvostík, zvieraciu srsť či tri ruky. Vakcína proti ochoreniu COVID-19 podľa hoaxu spôsobuje genetické mutácie.„Faktom je, že v Turecku vystúpila osoba s fotografiou dieťaťa s chvostom. Nejde však o žiadneho lekára. Na fotografii je Fatih Erbaka, politik, predseda islamistickej strany a tvrdý odporca očkovania,“ uviedla polícia. Doplnila, že vo svete sa pravidelne vyskytujú prípady, keď sa novorodeniatko narodí s chvostom. „Ide samozrejme o defekt, ktorého pôvod vedci doposiaľ nedokázali vysvetliť. Jeho spájanie so súčasnou vakcináciou proti COVIDU-19 nemá opodstatnenie,“ zdôraznila polícia.Ako ďalej policajti vysvetlili, každý plod má v rannej fáze vývoja „chvost“, ktorý zmizne do dvoch mesiacov od oplodnenia. Absorbuje sa postupne do časti tela, ktorú poznáme ako kostrč. Ak k tomuto vývoju nedôjde, s „chvostom“ sa plod narodí, pričom pre neho nepredstavuje žiadne život ohrozujúce stavy.