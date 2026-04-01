Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 6.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Irena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

01. apríla 2026

V procese s Ficovým poradcom Lindtnerom vypovedal sudca Sklenka, potvrdil základnú verziu svojich výpovedí


Tagy: Nepriama korupcia poradca premiéra Fica Súdy

V rámci súdneho procesu s advokátom a poradcom premiéra Roberta Fica Davidom Lindtnerom v stredu na pracovisku



Zdieľať
4o8a9978 676x451 1.4.2026 (SITA.sk) - V rámci súdneho procesu s advokátom a poradcom premiéra Roberta Fica Davidom Lindtnerom v stredu na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici vypovedal bývalý sudca Vladimír Sklenka. Ako ďalej informoval Denník N, svedok na súde potvrdil základnú verziu svojich výpovedí.


"Tvrdil, že sa spolu stretli a že ho Lindtner požiadal, či by mohol pomôcť s kauzou Carlton, alebo TSS Grade, a že klienti sa vedia dobre a štedro odmeniť, ak všetko dopadne, ako má," napísal denník. Ako ďalej informoval, svedok si na druhej strane nepamätal takmer žiadne detaily. "Prevažne dedukoval, väčšinou hovoril 'nespomínam si', 'nepamätám si konkrétne', 'asi', 'možno', 'neviem' a podobne," uviedol Denník N.

Denník pripomína, že podľa obžaloby Lindtner zasahoval do nezávislosti súdov a dopustil sa prečinu nepriamej korupcie. Pojednávanie v tejto veci bude pokračovať vo štvrtok 2. apríla, pričom je plánované vypočutie Mariana Kočnera.


Zdroj: SITA.sk - V procese s Ficovým poradcom Lindtnerom vypovedal sudca Sklenka, potvrdil základnú verziu svojich výpovedí © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 