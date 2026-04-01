Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
01. apríla 2026
V procese s Ficovým poradcom Lindtnerom vypovedal sudca Sklenka, potvrdil základnú verziu svojich výpovedí
V rámci súdneho procesu s advokátom a poradcom premiéra Roberta Fica Davidom Lindtnerom v stredu na pracovisku
1.4.2026 (SITA.sk) - V rámci súdneho procesu s advokátom a poradcom premiéra Roberta Fica Davidom Lindtnerom v stredu na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici vypovedal bývalý sudca Vladimír Sklenka. Ako ďalej informoval Denník N, svedok na súde potvrdil základnú verziu svojich výpovedí.
"Tvrdil, že sa spolu stretli a že ho Lindtner požiadal, či by mohol pomôcť s kauzou Carlton, alebo TSS Grade, a že klienti sa vedia dobre a štedro odmeniť, ak všetko dopadne, ako má," napísal denník. Ako ďalej informoval, svedok si na druhej strane nepamätal takmer žiadne detaily. "Prevažne dedukoval, väčšinou hovoril 'nespomínam si', 'nepamätám si konkrétne', 'asi', 'možno', 'neviem' a podobne," uviedol Denník N.
Denník pripomína, že podľa obžaloby Lindtner zasahoval do nezávislosti súdov a dopustil sa prečinu nepriamej korupcie. Pojednávanie v tejto veci bude pokračovať vo štvrtok 2. apríla, pričom je plánované vypočutie Mariana Kočnera.
Zdroj: SITA.sk - V procese s Ficovým poradcom Lindtnerom vypovedal sudca Sklenka, potvrdil základnú verziu svojich výpovedí © SITA Všetky práva vyhradené.
