SAVA považuje dlhšie moratórium na prieskumy za potlačenie práva

Bratislava 26. septembra (TASR) – Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) považuje návrh na predĺženie moratória na zverejňovanie prieskumov preferencií politických strán za odopieranie ústavou garantovaného práva na informácie. TASR o tom informoval predseda asociácie Václav Hřích.Podľa stanoviska agentúr je ústavné právo na slobodný prístup k informáciám aj právom na prístup k informáciám oSAVA upozorňuje na okolité krajiny, ktoré majú moratórium na zverejňovanie prieskumov kratšie. Napríklad v Českej republike sú to tri dni, v Maďarsku dva dni, v Poľsku jeden deň a v Nemecku nula dní.SAVA taktiež upozorňuje na problém súvisiaci so zverejňovaním. Tieto boli publikované podľa asociácie aj počas moratória.Situáciu navrhuje SAVA riešiť spoločným stretnutím SAVA, výskumných agentúr, akademickej obce, médií a štátu s cieľom pripraviť návrh zákona, ktorý by pomocou zavedení rôznych opatrení smeroval k skráteniu, respektíve úplnému zrušeniu, moratória na zverejňovanie prieskumov.Návrhy na predĺženie predvolebného moratória kritizuje aj Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV). Tvrdí, že zvýhodňujú politické strany na úkor verejnosti a sú v rozpore s princípmi slobody slova. Rovnako, že môžu povzbudiť sledovanosť manipulatívnych zdrojov informácií. Podľa ústavu je predlžovanie súčasného 14-dňového zákazu zverejňovania výsledkov volebných výskumov problematické z viacerých hľadísk. Odporúča moratórium skrátiť a sledovať profesionalitu výskumných agentúr, navrhuje tiež zverejniť zadávateľa výskumu.Lehota na zákaz uverejňovania predvolebných prieskumov by sa mohla predĺžiť z aktuálnych 14 na 30 dní pred voľbami. Zmenu chce predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico s tým súhlasí a lehotu by predĺžil aj na 60 dní.