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 24hod.sk    Ekonomika

02. septembra 2026

Volkswagen chystá radikálne škrty, časť výroby má ísť do Bratislavy


Tagy: Hromadné prepúšťanie nemecké automobilky Presun výroby Reštrukturalizácia Reštrukturalizačný plán

Reštrukturalizácia počíta s presunom výroby do lacnejších závodov, odbory však zatváranie fabrík odmietajú. Vedenie automobilového koncernu Volkswagen pripravilo ...



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germany_volkswagen_86666 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Reštrukturalizácia počíta s presunom výroby do lacnejších závodov, odbory však zatváranie fabrík odmietajú.


Vedenie automobilového koncernu Volkswagen pripravilo rozsiahly reštrukturalizačný plán, ktorý počíta s postupným ukončením výroby áut v štyroch nemeckých závodoch a presunom niektorých modelov do iných európskych fabrík vrátane Bratislavy, informoval denník Handelsblatt.

Bratislava a Mladá Boleslav


Podľa interného dokumentu sa má výroba v Emdene a Zwickau skončiť v roku 2031, v Hannoveri v roku 2032 a v závode Audi v Neckarsulme v roku 2034.

Nástupcu elektrického Audi Q4 e-tron zo Zwickau plánuje koncern presunúť do bratislavského závodu Volkswagen Slovakia. Nástupca Volkswagenu ID.4 má smerovať do Mladej Boleslavi.

Interný materiál


Plán ešte nie je definitívne schválený. Pred piatkovým zasadnutím dozornej rady stroskotal pokus vedenia, odborov a spolkovej krajiny Dolné Sasko dosiahnuť kompromis.

„Existujúce obchodné modely a štruktúry už nestačia na dlhodobé zabezpečenie konkurencieschopnosti a ziskovosti koncernu Volkswagen,“ uvádza sa v internom materiáli pre dozornú radu.

Odbory sú zásadne proti


Proti zatváraniu závodov ostro vystupuje odborový zväz IG Metall. „S IG Metall sa závody v Emdene, Zwickau, Hannoveri a Neckarsulme nezatvoria,“ vyhlásila jeho predsedníčka Christiane Bennerová.

Dozorná rada má o budúcnosti reštrukturalizačného plánu rokovať v piatok 4. septembra. Vedenie argumentuje výrazne vyššími výrobnými nákladmi nemeckých závodov v porovnaní s ostatnými európskymi fabrikami koncernu.


Zdroj: SITA.sk - Volkswagen chystá radikálne škrty, časť výroby má ísť do Bratislavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hromadné prepúšťanie nemecké automobilky Presun výroby Reštrukturalizácia Reštrukturalizačný plán
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