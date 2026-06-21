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21. júna 2026
Ruské útoky v Dnepropetrovskej a Poltavskej oblasti pripravili o život troch ľudí
Pri bombardovaní utrpeli zranenia desiatky civilistov vrátane šiestich detí, Rusko hlási zostrelenie 239 dronov. Najmenej traja ľudia zahynuli a 22 ďalších utrpeli ...
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Najmenej traja ľudia zahynuli a 22 ďalších utrpeli zranenia pri ruských útokoch v Dnepropetrovskej a Poltavskej oblasti na východe Ukrajiny. Oznámili to v nedeľu miestne úrady.
Náčelník vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža uviedol, že ruské útoky zasiahli tri okresy regiónu. O život prišla 70-ročná žena v Nikopoľskom okrese a ďalších deväť ľudí utrpelo zranenia.
Šesť detí
V Poltavskej oblasti si ruský útok z noci na nedeľu vyžiadal ďalšie dve obete. Podľa náčelníka oblastnej vojenskej správy Vitalija Djakivnyča bolo zranených 13 ľudí vrátane šiestich detí.
Rusko a Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnili vzájomné útoky, zatiaľ čo rokovania o ukončení vojny sprostredkované Spojenými štátmi zostávajú bez výraznejšieho pokroku.
Moskva neinformuje
Ruské ministerstvo obrany medzitým oznámilo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zostrelila 239 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Moskva neposkytla informácie o prípadných škodách alebo obetiach na ruskom území.
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky v Dnepropetrovskej a Poltavskej oblasti pripravili o život troch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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