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21. júna 2026

Ruské útoky v Dnepropetrovskej a Poltavskej oblasti pripravili o život troch ľudí


Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Pri bombardovaní utrpeli zranenia desiatky civilistov vrátane šiestich detí, Rusko hlási zostrelenie 239 dronov. Najmenej traja ľudia zahynuli a 22 ďalších utrpeli ...



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russia_ukraine_war_48485 676x451 21.6.2026 (SITA.sk) - Pri bombardovaní utrpeli zranenia desiatky civilistov vrátane šiestich detí, Rusko hlási zostrelenie 239 dronov.

Najmenej traja ľudia zahynuli a 22 ďalších utrpeli zranenia pri ruských útokoch v Dnepropetrovskej a Poltavskej oblasti na východe Ukrajiny. Oznámili to v nedeľu miestne úrady.


Náčelník vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža uviedol, že ruské útoky zasiahli tri okresy regiónu. O život prišla 70-ročná žena v Nikopoľskom okrese a ďalších deväť ľudí utrpelo zranenia.



Šesť detí


V Poltavskej oblasti si ruský útok z noci na nedeľu vyžiadal ďalšie dve obete. Podľa náčelníka oblastnej vojenskej správy Vitalija Djakivnyča bolo zranených 13 ľudí vrátane šiestich detí.


Rusko a Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnili vzájomné útoky, zatiaľ čo rokovania o ukončení vojny sprostredkované Spojenými štátmi zostávajú bez výraznejšieho pokroku.



Moskva neinformuje


Ruské ministerstvo obrany medzitým oznámilo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zostrelila 239 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Moskva neposkytla informácie o prípadných škodách alebo obetiach na ruskom území.




Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky v Dnepropetrovskej a Poltavskej oblasti pripravili o život troch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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