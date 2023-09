Profesionálni vojaci budú pomáhať s nelegálnou migráciou, sily a prostriedky Policajného zboru nestačia

500 profesionálnych vojakov

Opatrenia s nárastom migrácie

6.9.2023 (SITA.sk) - V boji s nelegálnou migráciou budú pomáhať aj profesionálni vojaci. Vyplýva to z Návrhu na vyčlenenie profesionálnych vojakov na plnenie úloh Policajného zboru (PZ) v súvislosti s nelegálnou migráciou, ktorý na stredajšom rokovaní schválil s pripomienkami vládny kabinet.Vojaci by sa mali podieľať na zabezpečovaní strážených objektov na slovenskom území, a tiež by mali poskytovať logistickú podporu pri preprave osôb, a to v spoločných hliadkach s príslušníkmi Policajného zboru.„Predkladaným materiálom sa navrhuje zabezpečiť v prípade požiadavky Policajného zboru denne do 500 profesionálnych vojakov pri zabezpečovaní strážených objektov v spoločných hliadkach a logistickú podporu spojenú s dopravou osôb v súvislosti s nelegálnou migráciou v období do 31. decembra 2023,“ uvádza sa v materiáli, ktorý spoločne predložili minister obrany Martin Sklenár a predseda vlády Ľudovít Ódor poverený aj riadením ministerstva vnútra Vojaci by mali byť vyčlenení na základe požiadavky PZ a momentálnych personálnych a meteriálno-technických možností Ozbrojených síl SR „Sily a prostriedky Policajného zboru nepostačujú na plnenie úloh pri zabezpečení strážených objektov, preto sa navrhuje vyčleniť profesionálnych vojakov na podporu Policajného zboru pri zabezpečovaní strážených objektov a logistickú podporu spojenú s dopravou osôb,“ konštatuje sa v materiáli.Materiál tiež uvádza, že je potrebné zaviesť opatrenia v súvislosti s markantným nárastom nelegálnej sekundárnej migrácie na území Slovenska.„V ostatnom období je evidovaný výrazný nárast sekundárnej tranzitnej migrácie, pričom ide o počty, ktoré už od roku 2021 výrazne presahujú stav sekundárnej tranzitnej migrácie počas tzv. migračnej krízy v roku 2015,“ píše sa v materiáli.