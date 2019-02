Profil prezidentského kandidáta Juraja Zábojníka

Na archívnej snímke Juraj Zábojník. Foto: TASR - Ivan Kríž Foto: TASR - Ivan Kríž

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - V sobotu 16. marca 2019 sa uskutoční prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. V prípade, že v ňom žiadny z uchádzačov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, bude sa druhé kolo konať 30. marca. Návrhy kandidátov bolo možné doručiť do 31. januára do polnoci.TASR pri tejto príležitosti vydáva profily uchádzačov o prezidentskú funkciu.Bývalý šéf slovenských policajných ochrankárov a bezpečnostný analytik Juraj Zábojník kandiduje na post hlavy štátu ako nezávislý pod heslom "Pre bezpečné a spravodlivé Slovensko".Juraj Zábojník sa narodil 15. júla 1962 v Bojniciach. Detstvo prežil vo Veľkej Lehôtke v okrese Prievidza. Ako chlapec spieval a tancoval v rôznych folklórnych súboroch, z ktorých najznámejší bol Vtáčnik v Prievidzi. Učil sa hrať na niekoľko hudobných nástrojoch, venoval sa výtvarnému umeniu a hlásil sa na Strednú umelecko-priemyselnú školu v Bratislave. Napriek úspešným skúškam ho neprijali pre veľký počet uchádzačov.V roku 1981 nastúpil na vojenskú náhradnú službu vo Frýdku-Místku a pokračoval v štúdiu na Strednej odbornej škole Ministerstva vnútra SR v Pezinku. Po absolvovaní maturitných skúšok a ukončení odborného bezpečnostného vzdelania pracoval ako referent na Správe ochrany ústavných činiteľov SR (dnešný Úrad ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií). V roku 1989 nastúpil ako špecialista na úseku bezpečnostnej politiky-osobnej ochrany u predsedu prvej porevolučnej vlády národného porozumenia Milana Čiča. V priebehu ďalších rokov prešiel mnohými riadiacimi pozíciami, svoju kariéru ukončil v pozícií riaditeľa úradu.Absolvoval niekoľko zahraničných stáží a pracovných misií. Stal sa spoluzakladateľom Svetovej organizácie špeciálnych služieb ochrany ústavných činiteľov. Riadil viaceré bezpečnostné akcie pri stretnutiach najvyšších predstaviteľov, sprevádzal pápeža Jána Pavla II. počas jeho cesty na Slovensku.Študoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ekonomickej univerzite v Bratislave a Trnavskej univerzite v Trnave, po ukončení štúdia pôsobil ako lektor a pedagóg. Stal sa bezpečnostným expertom pre Ministerstvo zahraničných vecí SR, Národnú banku Slovenska a niektoré slovenské strategické podniky.Bezpečnostnej politike sa venuje viac než 37 rokov, z toho 17 rokov aktívne a 20 rokov ako bezpečnostný analytik v mediálnej sfére, je držiteľom certifikátov previerok Národného bezpečnostného úradu, NATO či Európskej únie.Takmer desať rokov pracoval v dcérskej pobočke nadnárodnej zahraničnej spoločnosti so sídlom v Salzburgu. Od roku 1987 je ženatý, má dve dcéry.Zábojník ohlásil kandidatúru medzi prvými 19. februára 2018, hárky s 28.505 podpismi odovzdal do parlamentu 15. januára 2019.vyhlásil Zábojník pri odovzdávaní podpisov.